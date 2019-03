Polémica: Un refugiado sirio es rechazado de un empleo por "cobarde"

El pasado jueves 25 de febrero, el refugiado sirio Omar Helwani envió un correo electrónico a una empresa de arquitectura con sede en Burdeos con el objetivo de postularse para un empleo. Lo que no esperaba Helwani es que su candidatura recibiera la siguiente respuesta por parte de la firma bordelesa: “Usted no tiene experiencia, y estamos buscando personas productivas y experimentadas. En cuanto al hecho de que abandonó su país porque estaba en guerra, era mejor no ser un cobarde y quedarse para defenderlo”.