Polémica por el nuevo radar de distancia de seguridad de Tráfico

La DGT ha mostrado la nueva señal S991f, que «indica la existencia de un dispositivo de control de separación mínima entre vehículos en un punto o tramo de una autopista o autovía. Se podrán añadir subcarteles superiores o inferiores con información adicional», explica la DGT en la red social X. Esta señalización, que combina una señal de distancia de seguridad (70 metros) con las características ondas del radar, ha suscitado polémica entre los usuarios de la red social. No respetarla supondría hasta 200 euros de multa y 4 puntos menos.
Está señal le va mal a los subnormales que van bien pegaditos.
Esto no es para mejorar la seguridad, sino para recaudar.
La gente simplemente no las ve, o no le importa o no sabe cuanto son 50m.
O es un descaro lo de la recaudacion hasta asfixiarnos, o lo mas seguro que esta plagado de inutiles con titulos falsificados en el mejor de los casos o conseguidos por tareas que requieren abrir la boca y ponerse de rodillas, porque la estulticia de la administracion es vergonzosa
Afan recaudatorio, a simple vista es muy dificil mantener esa distancia clavada.
A ver si lo ponen en la autopista de Cádiz, a la altura de las cabezas de San Juan, a ver cómo el atasco de 11km se estira a muchos más.
No sé qué es peor si que impongan una norma de difícil aplicación o los que aplauden cualquier norma por absurda que sea.
Y la distancia de seguridad no depende de la velocidad a la que se circula? imagina los atascos de la M30 con los coches a 70m uno de otro...