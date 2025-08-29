Polémica por el nuevo radar de distancia de seguridad de Tráfico

La DGT ha mostrado la nueva señal S991f, que «indica la existencia de un dispositivo de control de separación mínima entre vehículos en un punto o tramo de una autopista o autovía. Se podrán añadir subcarteles superiores o inferiores con información adicional», explica la DGT en la red social X. Esta señalización, que combina una señal de distancia de seguridad (70 metros) con las características ondas del radar, ha suscitado polémica entre los usuarios de la red social. No respetarla supondría hasta 200 euros de multa y 4 puntos menos.