edición general
10 meneos
55 clics
Polémica por el nuevo radar de distancia de seguridad de Tráfico

Polémica por el nuevo radar de distancia de seguridad de Tráfico

La DGT ha mostrado la nueva señal S991f, que «indica la existencia de un dispositivo de control de separación mínima entre vehículos en un punto o tramo de una autopista o autovía. Se podrán añadir subcarteles superiores o inferiores con información adicional», explica la DGT en la red social X. Esta señalización, que combina una señal de distancia de seguridad (70 metros) con las características ondas del radar, ha suscitado polémica entre los usuarios de la red social. No respetarla supondría hasta 200 euros de multa y 4 puntos menos.

| etiquetas: radar , tráfico , sanciones , distancia mínima
8 2 0 K 111 actualidad
19 comentarios
8 2 0 K 111 actualidad
Comentarios destacados:      
Oilegor #9 Oilegor
Ya era hora que controlasen la distancia de seguridad.
Está señal le va mal a los subnormales que van bien pegaditos.
5 K 54
Ihzan #19 Ihzan
#9 Totalmente de acuerdo, pero cuidado cuando uno de esos subnormales se te meta delante y el radar te pille a ti.

Esto no es para mejorar la seguridad, sino para recaudar.
1 K 20
#3 hokkien
Vamos a necesitar un notario en campo que de fe de la distancia de seguridad. No sea que nuestra aproximación, a ojo de buen cubero :troll: , se pase unos metros del límite.
4 K 41
The_Ignorator #7 The_Ignorator
#3 Para medir y guardar distancia a mi me sirven de mucho los mojones y postes de guardarrailes que suele haber cada 50-100m
0 K 11
dark_soul #11 dark_soul
#3 si el vehículo que delante tuya pegan un frenazo de emergencia, por cualquier motivo, no tengan que sacar tus morros de su ojete con una palanca
0 K 7
Gry #2 Gry
Prácticamente nadie respeta las distancias de seguridad y si lo haces te adelantan y se mete alguien en el hueco.
3 K 38
txirrindulari #4 txirrindulari
#2 por eso se necesita una nueva señal
0 K 9
Gry #14 Gry
#4 En alguna autopista he visto marcas pintadas en el pavimento a la distancia que tienes que mantener y también hay señales verticales o luminosas en muchos lugares.

La gente simplemente no las ve, o no le importa o no sabe cuanto son 50m.  media
1 K 27
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
:take: :take: :take: :take: :take: caballero! caballero!

O es un descaro lo de la recaudacion hasta asfixiarnos, o lo mas seguro que esta plagado de inutiles con titulos falsificados en el mejor de los casos o conseguidos por tareas que requieren abrir la boca y ponerse de rodillas, porque la estulticia de la administracion es vergonzosa
3 K 37
dark_soul #6 dark_soul
Señal circular, círculo rojo y fondo blanco. Norma de obligado cumplimiento. Donde está la polémica?
1 K 22
Artillero #8 Artillero
#6 que si tú mantienes la distancia de seguridad con el coche que va delante, y se te cuela uno en el hueco.... Voilá, lo multan a el y a ti...
1 K 12
dark_soul #16 dark_soul
#8 tu coche tiene freno?
0 K 7
obmultimedia #10 obmultimedia *
#6 Que te vigilan con radar, si no lo respetas, multa.
Afan recaudatorio, a simple vista es muy dificil mantener esa distancia clavada.
0 K 11
#13 Acabose *
#6 ¿Cómo sabe la DGT si estoy guardando la distancia adecuadamente o si me acaba de adelantar otro vehículo y se pone en mi carril a 50 metros delante de mi vehículo cuando hace la foto el radar?
0 K 8
#5 pelagito
Está señal se colocará en zonas de mucho tráfico, donde es complicado mantener esa distancia por la cantidad de vehículos rodando.
A ver si lo ponen en la autopista de Cádiz, a la altura de las cabezas de San Juan, a ver cómo el atasco de 11km se estira a muchos más.
0 K 10
Valdreu #17 Valdreu
Te encuentras xon un coche que va a 100, te incorporas al carril izquierdo para adelantarlo, y sorpresa, hay otro coche a 70m, ¿se supone que tienes que seguir indefinidamente en el carril izquierdo hasta que a ojo calcules que entre dos coche hay por lo menos 140m?

No sé qué es peor si que impongan una norma de difícil aplicación o los que aplauden cualquier norma por absurda que sea.
0 K 10
#15 Sigo_intentandolo
El finde semana pasado un hdp se me pego a 130 yendo por el carril de la derecha... el de delante freno casi en seco, mi distancia me permitio frenar bien... hubo un segundo que pensé que embestia...
0 K 7
TheOneWhoKnocks #12 TheOneWhoKnocks
gilipollez como ninguna, la velocidad es indiscutible, porque todos los coches van equipados con un velocímetro, pero cómo sabes que son 70 y no 50 los metros con el coche que te precede? a ojo?? en serio?
Y la distancia de seguridad no depende de la velocidad a la que se circula? imagina los atascos de la M30 con los coches a 70m uno de otro...
0 K 6
dark_soul #18 dark_soul
#12 en muchos tramos, que suelen ser peligrosos, la distancia de seguridad está marcada por flechas en el pavimento. Pero si no eres un idiota no te pones a olerle el ojete a otro a 120 por la autovia
0 K 7

menéame