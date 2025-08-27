edición general
1 meneos
4 clics

Polémica inútil sobre las cenizas

El despliegue de ayudas por los incendios es una respuesta adecuada, pero la bronca política bloquea el urgente debate sobre prevención.

| etiquetas: incendios , editorial
1 0 0 K 14 politica
sin comentarios
1 0 0 K 14 politica

menéame