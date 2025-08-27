·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6824
clics
Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
4674
clics
Diez lugares del mundo antes de sus históricos monumentos y construcciones más icónicas
3709
clics
Óscar Puente recuerda el estrepitoso ridículo que Alvise Pérez hizo con él y ahora repite con Irene Montero: “Engañabobos”
4066
clics
El ala de un avión de Delta Air Lines se rompió en pleno vuelo con 62 pasajeros: el video del aterrizaje de emergencia
3994
clics
Pirómanos del recorte
más votadas
733
El Tribunal de Cuentas Europeo destapa la gestión negligente y propagandística del PP en la prevención de incendios
501
Los diputados de Madrid se suben el sueldo por segunda vez en menos de un año, y llegan a un salario base de 3.883,02 euros
514
El desliz del PP en su plan con 50 medidas contra los incendios: 'Hay que dar la idea de que...'
631
El primer acto de la conselleira de Medio Ambiente tras los fuegos en Galicia: anunciar ayudas a los cazadores
564
PP y Vox reparten más de 135.000 euros a Vito Quiles, Javier Negre o Ndongo desde la Diputación de Ciudad Real
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
4
clics
Polémica inútil sobre las cenizas
El despliegue de ayudas por los incendios es una respuesta adecuada, pero la bronca política bloquea el urgente debate sobre prevención.
|
etiquetas
:
incendios
,
editorial
1
0
0
K
14
politica
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
0
K
14
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente