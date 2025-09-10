edición general
Polémica en Cerdeña por soldados israelíes vacacionando en la isla  

Soldados del Ejército israelí vacacionando en Italia ha despertado indignación en la isla Cerdeña. La prensa reveló la información de los militares que estarían "liberándose del estrés de las operaciones militares en la Franja de Gaza". La oposición italiana pidió explicaciones a Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, debido a que los combatientes presuntamente requerían de protección de escoltas de la Policía italiana. Informa nuestra corresponsal, Irene Savio.

Graco #1 Graco
Que serviles nos hemos vuelto. Hasta escolta policial les proporcionamos a los putos genocidas para que se relajen sin que les importunen sus asquerosas vacaciones.
A.more #3 A.more
Asesinos protegidos mientras descansan de matar niños. A lo mejor, para no perder la costumbre, asesinan unos cuantos niños italianos. Son cosas de la costumbre
a69 #4 a69
Pues a detenerlos y procesarlos
Andreham #2 Andreham
A soldados rasos no les ponen escolta policial de otro país.

Si estos son cargos que requieren escolta policial, es probable que estén en la lista de la Corte Internacional, y de no estarlo, ya tardan en apuntarlos y prohibirles salir de Italia hasta que sean procesados.
#7 harlam
Interesante. Dar cobijo a genocidas criminales de guerra y utilizar recursos públicos para darles protección es algo muy propio de regímenes fascistas. Mussolini estaría orgulloso de la mamarracha de Meloni y sus secuaces.
Pepa56 #5 Pepa56
Matar niños cansa mucho. {0x1f47f}
BastardWolf #8 BastardWolf
Esque están estresados, no como los pobres palestinos siendo desplazados una y otra vez mientras les llueven bombas o yendo a por comida a zonas donde juegan con ellos al "tiro al blanco"
ochoceros #6 ochoceros
Bonito premio por exterminar niños.
ipanies #12 ipanies
Parte de la complicidad es garantizarles un espacio seguro de recreo, es lo menos que podemos hacer... Bueno y descuentos en bombas.
#13 C.Nutrio
Coño, como los soldados del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, que también iban a relajarse a Italia. Estos nazis no cambian de costumbres.
Razorworks #9 Razorworks
La cuestión es: ¿como se entera nadie de que dichos turistas son soldados israelíes?
ehizabai #10 ehizabai
#9 Se ve que no has coincidido con ellos. No hay que "enterarse", resulta evidente. Los peores turistas que puedas imaginar. Sucios, engreidos, bullosos, irrespetuosos... Hay de todo, claro, pero la tónica habitual es ese.
DDJ #11 DDJ
#9 Eso sólo es importante cuando a alguien le importa más al que señala a los genocidas que el hecho de tener a mataniños relajándose para tomar fuerzas y volver a sus cosas de genocida después de unas vacaciones por Europa
