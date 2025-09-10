Polémica en Cerdeña por soldados israelíes vacacionando en la isla  

Soldados del Ejército israelí vacacionando en Italia ha despertado indignación en la isla Cerdeña. La prensa reveló la información de los militares que estarían "liberándose del estrés de las operaciones militares en la Franja de Gaza". La oposición italiana pidió explicaciones a Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, debido a que los combatientes presuntamente requerían de protección de escoltas de la Policía italiana. Informa nuestra corresponsal, Irene Savio.