Le Poitevin: Les Diables de Lithographies (1832) [ING]  

Diablillos traviesos bailan, se divierten, secuestran a jóvenes doncellas, se dedican a actividades escatológicas, gastan bromas pesadas a hombres y mujeres y, en general, se lo pasan en grande como granujas, deleitándose en diabólicas travesuras. Le Poitevin (Eugène Modeste Edmond Poidevin, 1806-1870) fue un pintor y litógrafo francés. Como pintor, se especializó en el arte marino; como litógrafo, es más conocido hoy en día por sus Devilries, que establecieron un género inspirado en el Mefistófeles y el Fausto de la escuela romántica.