Le Poitevin: Les Diables de Lithographies (1832) [ING]  

Diablillos traviesos bailan, se divierten, secuestran a jóvenes doncellas, se dedican a actividades escatológicas, gastan bromas pesadas a hombres y mujeres y, en general, se lo pasan en grande como granujas, deleitándose en diabólicas travesuras. Le Poitevin (Eugène Modeste Edmond Poidevin, 1806-1870) fue un pintor y litógrafo francés. Como pintor, se especializó en el arte marino; como litógrafo, es más conocido hoy en día por sus Devilries, que establecieron un género inspirado en el Mefistófeles y el Fausto de la escuela romántica.

estemenda
#3 Ya pero como dices que incluye "algunas ilustraciones", da la impresión de que serán una fracción de lo que es la obra del título, pero son en cambio la mayoría ;)
Oktarr
"Les Diables de Lithographies" sólo consta de quince ilustraciones, pero el autor incluye en el post algunas más pertenecientes a las series conocidas como Devilries (diabluras).
estemenda
#1 Son entretenidos de mirar, algunos graciosos, otros inquietantes, pero ¿quince ilustraciones? yo he contado por lo menos 75.
Oktarr
#2 Me refiero en #1 precisamente a ese detalle, pues por el titular ("Les Diables de Lithographies") puede dar a entender que todas las ilustraciones mostradas pertenecen exclusivamente a ese título, y no es el caso.
