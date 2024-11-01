edición general
Podolski: de campeón del mundo a ultra

De campeón del mundo a ultra, esa es la evolución que ha sufrido Lukas Podolski. El que fuera uno de los delanteros de referencia del Arsenal (de 2012 a 2015) y también de la Selección alemana (2004-2017) está disfrutando del fútbol desde otra perspectiva, la de seguidor más ferviente. El exdelantero se ha dejado ver con los ultras del Górnik Zabrze, club de la Primera División de Polonia -equipo en la que precisamente jugó desde 2021 hasta el adiós-. Compartió una foto en la que se le vio en las gradas, sin camiseta junto al conocido grupo...

