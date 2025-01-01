Poderoso Terremoto en Rusia Activó Siete Volcanes a la Vez, Situación No Vista en Casi 300 Años  

El poderoso terremoto magnitud 8.8 que sacudió Rusia la semana pasada activó siete volcanes en Kamchatka, los cuales no se encontraban activos al mismo tiempo desde hace casi 300 años. Pero además, científicos dieron a conocer que el temblor causó un desplazamiento de dos metros del sur de la península.
| etiquetas: seismo , terremoto , volcanes , rusia , kamchatka
