edición general
13 meneos
48 clics
Poderoso Terremoto en Rusia Activó Siete Volcanes a la Vez, Situación No Vista en Casi 300 Años

Poderoso Terremoto en Rusia Activó Siete Volcanes a la Vez, Situación No Vista en Casi 300 Años  

El poderoso terremoto magnitud 8.8 que sacudió Rusia la semana pasada activó siete volcanes en Kamchatka, los cuales no se encontraban activos al mismo tiempo desde hace casi 300 años. Pero además, científicos dieron a conocer que el temblor causó un desplazamiento de dos metros del sur de la península.

| etiquetas: seismo , terremoto , volcanes , rusia , kamchatka
11 2 0 K 132 actualidad
13 comentarios
11 2 0 K 132 actualidad
#1 DatosOMientes
Han puesto 300 en minúsculas.
5 K 46
Aokromes #3 Aokromes
#1 xD me he limitado a copiar y pegar.
1 K 17
Spirito #9 Spirito
#3 Fustígate debidamente, con el látigo de púas, por favor. ¬¬
0 K 7
jm22381 #8 jm22381
#6 Las grandes erupciones producen grandes cantidades de aerosoles que si alcanzan la estratosfera y se mantienen en el tiempo pueden dar lugar a descensos moderados en la temperatura media del planeta hasta durante años. Pero con la suerte que tenemos probablemente caigan cenizas en las nieves siberianas bajando su albedo, derritiendolas más rápidamente y exponiendo tundra que libere más CO2.
0 K 20
jm22381 #4 jm22381
A ver si ayuda a que baje algo la temperatura.
0 K 20
Aokromes #6 Aokromes
#4 si, sobre todo con los gases invernadero que suelen soltar.....
0 K 10
placeres #7 placeres
Si ha alguien más le interesa el canal geology hub está siguiendo día a día estos volcanes y explicando cómo un terremoto ha podido desestabilizar a los volcanes , antecedentes históricos y un largo etc etc
youtu.be/6vyaQbeas_o?si=0jEGBuVh0P0I70M4

Muy recomendable para trastornados.
1 K 20
Malinke #13 Malinke
#7 ¿qué encima va a haber más tornados? Esto es el acabose.
0 K 10
#5 chavi
Como llegue a tocarse con Alaska, la liamos....:troll:
0 K 14
ataülf #10 ataülf
#5 sería interesante de ver.
0 K 9
Furiano.46 #2 Furiano.46
En Rusia se hace todo a lo grande
0 K 10
Spirito #11 Spirito
¿Alguna prueba nuclear con algún pepino tipo Zar? ¬¬

Lo digo para que la vorágine camada yanquineja y/o conspiranóicos de marca tengan algo para picar. :troll:
0 K 7
Aokromes #12 Aokromes
#11 no necesita ayuda externa, la zona es altamente sismica y volcanica sin ayuda humana.
1 K 17

menéame