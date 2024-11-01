Podemos sigue sin desvelar su voto al decreto de embargo de armas a Israel e insiste en pedir al Gobierno que lo retire

El Congreso votará este miércoles el embargo de armas a Israel para no coincidir con el aniversario del ataque de Hamás, La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, no ha querido desvelar cuál será el sentido del voto de su partido sobre el real decreto de embargo de armas a Israel y ha insistido en pedir al Gobierno que lo retire alegando que se trata de un "embargo fake" porque no es real.