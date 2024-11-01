edición general
Podemos sigue sin desvelar su voto al decreto de embargo de armas a Israel e insiste en pedir al Gobierno que lo retire

El Congreso votará este miércoles el embargo de armas a Israel para no coincidir con el aniversario del ataque de Hamás, La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, no ha querido desvelar cuál será el sentido del voto de su partido sobre el real decreto de embargo de armas a Israel y ha insistido en pedir al Gobierno que lo retire alegando que se trata de un "embargo fake" porque no es real.

Antipalancas21
Así lo ha afirmado en sendas entrevistas en TVE y Telecinco, recogidas por Europa Press, pocas horas antes de que se vote el decreto en el Congreso de los Diputados, hoy miércoles después de estar aplazada ayer.
Battlestar
Bueeeeeno, si lo fueran a retirar para proponer otro mejor pues oye, ni tan mal, pero seguramente si no pasa este mucho menos uno más duro.

Que es una decisión razonable supongo "para hacer el paripé mejor nada", pues oye, es una postura. Pero simplemente aclarar que va a ser eso, no va a ser retirar esta propuesta y tener una mejor.
