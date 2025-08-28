Podemos pide al Congreso que prohíba una jornada de VOX sobre "denuncias falsas" e "ideología de género" aprobada por PSOE y PP en la Mesa

Este miércoles se ha conocido que el Congreso acogerá el próximo 4 de septiembre una jornada organizada por Vox bajo el nombre “Ideología de género y denuncias falsas España/Argentina”, tal y como informa El País. Desde la Mesa del Congreso, presidida por Francina Armengol (PSOE), han dado luz verde gracias al sí del PP y PSOE y el voto en contra de Sumar.