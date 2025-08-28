edición general
Podemos pide al Congreso que prohíba una jornada de VOX sobre "denuncias falsas" e "ideología de género" aprobada por PSOE y PP en la Mesa

Este miércoles se ha conocido que el Congreso acogerá el próximo 4 de septiembre una jornada organizada por Vox bajo el nombre “Ideología de género y denuncias falsas España/Argentina”, tal y como informa El País. Desde la Mesa del Congreso, presidida por Francina Armengol (PSOE), han dado luz verde gracias al sí del PP y PSOE y el voto en contra de Sumar.

etiquetas: podemos , pide , congreso , prohíba , jornada , vox , denuncias , falsas , pp , psoe
Jaime131 #1 Jaime131
"Es que nosotros tenemos la exclusiva y la verdad absoluta sobre estos temas", han explicado, "Los que piensen otra cosa están equivocados".
Jaime131
Harkon #2 Harkon
Esta debe ser la pinza esa que tanto hablan los votantes del PSOE, no? la de votar junto al PP aprobar cosas fascistas. Aquí está de puta madre que el PSOE vote con el PP, ya.
Harkon
Dene #3 Dene
y lo divertido es que esas jornadas fijo que son para dar kaña al perro
Dene
Harkon #6 Harkon
#3 Precisamente son para que luego el PSOE te diga "veis estos como vienen? Votadme a mi que luego si no vienen ellos"

Es el propio PSOE el que alimenta al monstruo para que le tengáis miedo, y spoiler, ese monstruo es el que les va a comer a ellos también por tan nefasta estrategia.
Harkon
#8 DenisseJoel
Lo de Podemos con el tema de género tiene tela. Han comprado el relato del PSOE-PP y lo han multiplicado por dos.

¿Por qué no aprendemos algo de cómo manejan este tema en los países de nuestro entorno? Pregunto.
1 K 21
DORO.C #4 DORO.C
Podemos es la verdad absoluta, todo lo demás es puro fascismo :troll:
DORO.C
Torrezzno #7 Torrezzno
Ahora entiendo porque podemos esta a favor del Chat control
0 K 8
#9 intotheflow
El debate sobre denuncias falsas me parece pertinente, pero que a estas alturas se continúe hablando de "ideología de género" es dar pábulo a posturas anticientíficas, que no en vano el término fue acuñado por el propio Vaticano.
Puro terraplanismo del siglo XXI.
0 K 7
alcama #5 alcama
Podemos es un partido peligroso para la libertad de expresión
alcama

