Podemos pide al Congreso que prohíba una jornada de VOX sobre "denuncias falsas" e "ideología de género" aprobada por PSOE y PP en la Mesa

Este miércoles se ha conocido que el Congreso acogerá el próximo 4 de septiembre una jornada organizada por Vox bajo el nombre “Ideología de género y denuncias falsas España/Argentina”, tal y como informa El País. Desde la Mesa del Congreso, presidida por Francina Armengol (PSOE), han dado luz verde gracias al sí del PP y PSOE y el voto en contra de Sumar.
Es el propio PSOE el que alimenta al monstruo para que le tengáis miedo, y spoiler, ese monstruo es el que les va a comer a ellos también por tan nefasta estrategia.
¿Por qué no aprendemos algo de cómo manejan este tema en los países de nuestro entorno? Pregunto.
Puro terraplanismo del siglo XXI.