Podemos lamenta la "poca fuerza" de Barbón en Madrid y le insta a que exija la retirada del peaje del Huerna

Podemos Asturies insta a Barbón a ejercer presión en Moncloa para que se retire el peaje del Huerna y lamenta la “hipocresía del Gobierno estatal ante una de las mayores estafas y agravios territoriales que sufrimos los asturianos y asturianas; si no comparten la política de Cascos y Aznar que dio lugar a esta injusticia, que ha lastrado las comunicaciones de Asturies y el resto del estado durante décadas, deben acatar sin excusas ni rodeos los requerimientos europeos y suprimir el peaje”.