Podemos lamenta la "poca fuerza" de Barbón en Madrid y le insta a que exija la retirada del peaje del Huerna

Podemos Asturies insta a Barbón a ejercer presión en Moncloa para que se retire el peaje del Huerna y lamenta la “hipocresía del Gobierno estatal ante una de las mayores estafas y agravios territoriales que sufrimos los asturianos y asturianas; si no comparten la política de Cascos y Aznar que dio lugar a esta injusticia, que ha lastrado las comunicaciones de Asturies y el resto del estado durante décadas, deben acatar sin excusas ni rodeos los requerimientos europeos y suprimir el peaje”.

Harkon #1 Harkon
Por recordar, fue Podemos asturias quien llevó este asunto a los tribunales europeos y ahora el PSOE se niega a acatar la resolución europea que ha declarado ilegal el peaje.
asturiaspatriaquerida #6 asturiaspatriaquerida
#1 Barbón no le echa valor para librarnos a los asturianos del peaje histórico del Huerna.
Gry #3 Gry
El Tribunal puede declarar el contrato nulo, si lo hace el Gobierno empieza una década de juicios en diversas instancias hasta llegar al TJUE.
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo *
Solo por recordar, fue Ripa (elegido por las bases en Asturias y defenestrado por la ejecutiva de Podemos en Madrid), quien llevo esto a los tribunales.

Que a buen seguro que ahora Podemos se querra apuntar el tanto....
#4 Astur_
Barbon sabe: que si no molesta mucho, seguirá en la poltrona,
Ultimamente, esta ya molestando mas de lo normal
Yo cada vez que lo veo, pienso que está enfermo, de todo lo delgado que lo veo
T3rr0rz0n3 #2 T3rr0rz0n3
Yo llevo años guardando los recibos de ese peaje...
