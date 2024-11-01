Podemos lamenta la "poca fuerza" de Barbón en Madrid y le insta a que exija la retirada del peaje del Huerna

Podemos Asturies insta a Barbón a ejercer presión en Moncloa para que se retire el peaje del Huerna y lamenta la “hipocresía del Gobierno estatal ante una de las mayores estafas y agravios territoriales que sufrimos los asturianos y asturianas; si no comparten la política de Cascos y Aznar que dio lugar a esta injusticia, que ha lastrado las comunicaciones de Asturies y el resto del estado durante décadas, deben acatar sin excusas ni rodeos los requerimientos europeos y suprimir el peaje”.
| etiquetas: podemos , lamenta , poca , fuerza , barbón , madrid , insta , retirada , peaje , huerna
Que a buen seguro que ahora Podemos se querra apuntar el tanto....
Ultimamente, esta ya molestando mas de lo normal
Yo cada vez que lo veo, pienso que está enfermo, de todo lo delgado que lo veo