Podemos se fractura en Andalucía ante el bloqueo de la dirección estatal a reeditar la candidatura unitaria

La dirección estatal mantiene sus líneas rojas para entrar en una negociación con Izquierda Unida: exigen que salgan del Gobierno y distanciarse del PSOE. La renuncia del 'número dos' de Podemos Andalucía, frustrado por la división de las izquierdas, ahonda en la grieta del proyecto.

Kantinero #2 Kantinero
Podemos.... un partido gangrenado por el Ego....
Un futuro como el de Ciudadanos le espera si se empeña en seguir por su cuenta.
#1 R2dC
Uf... menos mal. Por un momento pensé que las izquierdas se iban a consolidar para combatir la fragmentación de la derecha.
#3 encurtido
Andalucía es una de las CCAA con mayor tendencia al voto de izquierdas, si no fuera por un cúmulo de malas decisiones hubieran captado votos de los tradicionales votantes del PSOE que dejaron de hacerlo por alta concentración de escándalos de corrupción.

También está la imagen de pioletismo, a veces exagerada por los medios (y a veces no).

Por otra parte Andalucía quiere un andalucismo de tipo práctico (que haya más empresas e inversión, como en el Norte), pero no identitario pues gran parte de los andaluces ni entendemos que es eso de Andalucía. Y el discurso prioritario fue el identitarismo, así que se fueron a la porra.
