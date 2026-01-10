Podemos cuestiona al Ayuntamiento de Gijón sobre contaminación, protocolo anticontaminación y tráfico en la zona

La formación realizará cuatro preguntas al gobierno municipal de Gijón tras activar por primera vez el nivel 2 del protocolo anticontaminación de la zona oeste La portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Gijón, Olaya Suárez, ha registrado para el Pleno municipal del miércoles 14 una batería de preguntas en torno a la situación de la contaminación en el concejo. Según ha detallado la formación, lo ha hecho después de la alarma generada cuando el 18 de diciembre se tuviera que activar por primera vez el nivel 2 del protocolo anticontaminación de