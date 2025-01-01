Podemos critica al PSOE por el bloqueo a la ley de bomberos y achaca al PP una "política criminal" con los incendios

La secretaria general del Podemos, Ione Belarra, ha denunciado este martes que el PSOE lleva "ocho años bloqueando" la aprobación de la ley de bomberos, la precariedad con la que trabaja este colectivo y también la "política criminal" que achaca al PP en la gestión de los graves incendios forestales de este mes de agosto.
pero el Oportunista Sanchez sabe como quedar bien ante los votantes y ha subido el sueldo de los bomberos un poquitito en plenos incendios
