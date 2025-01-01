edición general
Podemos critica al PSOE por el bloqueo a la ley de bomberos y achaca al PP una "política criminal" con los incendios

La secretaria general del Podemos, Ione Belarra, ha denunciado este martes que el PSOE lleva "ocho años bloqueando" la aprobación de la ley de bomberos, la precariedad con la que trabaja este colectivo y también la "política criminal" que achaca al PP en la gestión de los graves incendios forestales de este mes de agosto.

#2 omega7767
" ha denunciado este martes que el PSOE lleva "ocho años bloqueando" la aprobación de la ley de bomberos, la precariedad con la que trabaja este colectivo"

pero el Oportunista Sanchez sabe como quedar bien ante los votantes y ha subido el sueldo de los bomberos un poquitito en plenos incendios
OCLuis #4 OCLuis *
La política criminal no es con los incendios. La política criminal es la que se hace antes de que aparezcan los focos, en las labores de prevención. Si no se presta atención a esas medidas, que están hechas por si acaso, tal y como se hizo la unidad valenciana de emergencias y que el PP y el VOX desarmaron nada más llegar, luego pasa lo que pasa: viene el desastre y los responsables se quejan de que no han recibido ayuda cuando la han pedido.

Y lo hacen porque hay una parte de españoles que,…   » ver todo el comentario
#1 elyari
Pero menea.me/2fo8o que cabrones
#3 GevataXarra
Cuando pasan todos sucesos lo que queda claro es que el único cuerpo preparado es la UME y que se debe sumar mas efectivos y prepararlos para catástrofes de todo tipo, si se depende de TRAGSA con trabajadores con condiciones laborales indignas o bomberos locales que en muchas poblaciones son dotaciones voluntarias, sucede lo que ha pasado ahora que hay un desorden mayusculo. Tiene que priorizarse la seguridad de las personas sobre las competencias locales o autonómicas, si hay un suceso grave que actué la UME de inmediato sin que tenga la comunidad que solicitar o no solicitar ayuda.
Malinke #5 Malinke
#3 son las comunidades las que tienen la competencia; no vayamos ahora a eludirlas de sus responsabilidades.
#7 GevataXarra
#5 Por su puesto que la competencia es de las comunidades pero eso no puede ser una barrera para actuar a favor de los ciudadanos, ya se ha demostrado que si el estado no actua las comunidades no son capaces de abordar ninguna catastrofe.
cocolisto #6 cocolisto
#3 Nos demos con un canto en los dientes si no privatizan la UME bajo la premisa de que la privatización es más eficiente, siguiendo el ejemplo con los bomberos.
