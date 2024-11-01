edición general
Podemos Aragón eleva a María Goicoechea como candidata y Corrales denuncia “un fraude democrático”

El único diputado en las Cortes ha recordado que las primarias son obligatorias y siempre se han realizado para las elecciones. El espacio a la izquierda del PSOE en Aragón vive horas frenéticas marcadas por las negociaciones de una posible candidatura de unidad y la elaboración de las listas de cada partido. Uno de ellos, Podemos, ha elevado este viernes por la mañana una pregunta a la militancia sobre su posible candidata, que se ha fijado sin primarias...

etiquetas: podemos , aragón , maría goicoechea bernard
7 comentarios
Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
Corrales haria bien en preguntar a su ex-compañera Tome como funcionaron las cosas en Asturias... :troll:
2 K 43
Pertinax #2 Pertinax *
#1 Se está jugando un pioletazo como aquel.
2 K 39
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
#2
@admin @Eirene

A este usuario lo tengo ignorado ¿como puede ser que me responda? ¿un fallo en Matrix?

(La he sacado de ignore para reportar el "bug" y la vuelvo a meter al ignore)
0 K 15
Pertinax #4 Pertinax *
#3 Eirene tiene mucho trabajo. Te recomiendo citar a eunomia o a dike. Admin ya ni funciona.

Si me tienes ignorado, ¿cómo es que me lees? ¿Magia oscura?
1 K 28
Fartón_Valenciano #6 Fartón_Valenciano
"Su elección, o más bien el procedimiento escogido, ha abierto una nueva grieta con el único diputado del partido en las Cortes, Andoni Corrales, quien ha denunciado a través de un comunicado lo que considera “un auténtico fraude democrático”. Este ha explicado que la propuesta se ha dado a conocer vía correo electrónico, donde se adjunta también “una lista cerrada y bloqueada de nombres (muchos repetidos) de 59 personas, que ni siquiera cumpliría con los 67 necesarios para presentar una candidatura completa a las Cortes de Aragón”.

Joder con la regeneración democrática... xD xD xD
1 K 28
pepel #5 pepel
Si es democrático está bien, aunque sea un fraude.
0 K 20
#7 Shoemaker
El clásico estilo democrático de la izquierda
0 K 7

