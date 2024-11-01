Podemos Aragón eleva a María Goicoechea como candidata y Corrales denuncia “un fraude democrático”

El único diputado en las Cortes ha recordado que las primarias son obligatorias y siempre se han realizado para las elecciones. El espacio a la izquierda del PSOE en Aragón vive horas frenéticas marcadas por las negociaciones de una posible candidatura de unidad y la elaboración de las listas de cada partido. Uno de ellos, Podemos, ha elevado este viernes por la mañana una pregunta a la militancia sobre su posible candidata, que se ha fijado sin primarias...