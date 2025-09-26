‘Podcast’ | Sara Mesa y los trabajos que te destruyen

Sara Mesa es la invitada esta semana en Qué estás leyendo, el podcast de libros de EL PAÍS. La autora charla con Berna González Harbour sobre Oposición, una novela en la que duele el aburrimiento de un trabajo alienante en el que nadie espera de ti ninguna aportación. En ella retrata su propia experiencia en el sector público y la oficina como una metáfora del presente. Y se anima a definir su literatura: hablar de lo que no nos gusta hablar.