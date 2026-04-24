El PNV dice que la "prioridad nacional" de Vox es un principio "inhumano, alejado de toda la lógica legal"

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, considera que la "prioridad nacional", planteada en los acuerdos entre Partido Popular y Vox en Extremadura y Aragón, es un principio "inhumano" y ha afirmado que el PP "no está cómodo" con los planteamiento de la formación de Santiago Abascal, pero "pero se está dejando arrastrar porque quiere gobernar y es el precio que tiene que pagar por gobernar".