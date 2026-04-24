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El PNV dice que la "prioridad nacional" de Vox es un principio "inhumano, alejado de toda la lógica legal"

El PNV dice que la "prioridad nacional" de Vox es un principio "inhumano, alejado de toda la lógica legal"

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, considera que la "prioridad nacional", planteada en los acuerdos entre Partido Popular y Vox en Extremadura y Aragón, es un principio "inhumano" y ha afirmado que el PP "no está cómodo" con los planteamiento de la formación de Santiago Abascal, pero "pero se está dejando arrastrar porque quiere gobernar y es el precio que tiene que pagar por gobernar".

| etiquetas: pnv , prioridad nacional , vox , principio inhumano
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
Blackat #2 Blackat
Depende...a veces si , a veces no. No creo que sean menos miserables o chaqueteros que el PNV.

Por que es curioso, pero los del RH Vasco , tambien se ponen hasta arriba de hacer cacicadas etnicas cuando les rota.


Y otra cosa es confundir ser de izquierdas o derechas con el tomar decisiones firmes sobre el lugar donde convivimos.


De ser buenos , nos hemos pasado de tontos y aho es donde encuentra hueco VOX...si el moderado, el guay , el happycumbaya no fuera un irresponsable...no estariamos como estamos.
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Chepacoletariado #3 Chepacoletariado
¿Y lo del RH negativo que lógica tenia, bocachanclas?
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#4 txepel
#3 ¿? ¿El PNV impulsó leyes que condicionaban las ayudas y prestaciones públicas al RH o algo así?
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Chepacoletariado #6 Chepacoletariado
#4 ¿Alguien las ha impuesto que no me he enterado?
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#9 txepel
#6 Impulsar digo, impulsar. Lo que te estoy preguntando es qué del PNV es equivalente a condicionar ayudas públicas al lugar de nacimiento que pide Vox. Algo del RH dices, sin concretar.
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JohnnyQuest #10 JohnnyQuest
#3 Ninguna. Desde que el GRECE cambió la raza por la cultura, ahora se puede ser racista sin mencionar la raza. Con hablar de hechos diferenciales, tan panchos. Los avances filosóficos de la ultraderecha permiten que los hombres de paz más marxistas hablen de sustitución cultural con total naturalidad.
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jonolulu #1 jonolulu
No es prioridad nacional, es discriminación por razón de origen o raza
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SeñorPresunciones #8 SeñorPresunciones
Fascistas, se les da cuerda y hacen estas cosas. Irán a peor.
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Kantinero #11 Kantinero
Lo dice el PNV que cada día se parece más al PP en sus políticas, fomenta tanto como el PP el voto a Vox, olvidándose del ciudadano en favor de los macroproyectos y los turistas.
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#5 j-light
En cuestiones de vida o muerte, no.

En otras cuestiones, sí.
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#7 Kalandraka125
#5 ¿Como cuales?
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menéame