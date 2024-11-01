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Por qué los plutócratas adoran la guerra de Trump [en]

Por qué los plutócratas adoran la guerra de Trump [en]

La guerra de Irán, desastrosa para los trabajadores y la base MAGA, ha sido muy rentable para la élite adinerada alrededor de Trump. A su vez, los líderes europeos —mientras sus industrias sufren altos costos de energía e interrupciones en las cadenas de suministro— piden autonomía estratégica pero no logran construir una capacidad fiscal unificada ni persiguen una Agenda de Paz y Seguridad para Eurasia; así, quedan vulnerables a las decisiones de los oligarcas estadounidenses.

| etiquetas: estados unidos , imperialismo , capitalismo contemporáneo , belicismo
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3 comentarios
3 1 0 K 42 actualidad
Bolgo #1 Bolgo
Europa es un puto caos, entre deudas históricas y culturales auto impuestas, entre falta de industria de futuro y turismo, sin un sistema ágil de toma de decisiones, con la polarización de las políticas que son permisivas con la ultraderecha y alientan los discursos racistas… menos mal que nos queda el fútbol (soccer)
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rogerius #2 rogerius
#1 Así andamos, en manos del matón mundial.
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javibaz #3 javibaz
Europa está sobre regulada gracias a todos los políticos que viven de ella.
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