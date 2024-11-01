Por qué los plutócratas adoran la guerra de Trump [en]

La guerra de Irán, desastrosa para los trabajadores y la base MAGA, ha sido muy rentable para la élite adinerada alrededor de Trump. A su vez, los líderes europeos —mientras sus industrias sufren altos costos de energía e interrupciones en las cadenas de suministro— piden autonomía estratégica pero no logran construir una capacidad fiscal unificada ni persiguen una Agenda de Paz y Seguridad para Eurasia; así, quedan vulnerables a las decisiones de los oligarcas estadounidenses.