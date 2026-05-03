En pleno desierto, brota el cine

Dice El Hadj Ghedifa que con su cámara se siente “muy valiente”, pero que sin ella se pone nervioso. Sobre todo, si hay mucha gente pendiente de él. Lo explica pocas horas antes de tener que hablar ante una multitud: el público que ha acudido al estreno de su primera película. El Hadj es uno de los participantes de la decimonovena edición del festival Fisahara, una iniciativa que desde el 2003 hace posible algo que parece imposible: llevar el cine al desierto, a los campamentos de refugiados saharauis ubicados en la región argelina de Tinduf.