PlayStation 6: las filtraciones apuntan a un salto histórico en rendimiento gráfico y eficiencia

PlayStation 6: las filtraciones apuntan a un salto histórico en rendimiento gráfico y eficiencia

Las primeras filtraciones sólidas sobre la futura PlayStation 6 (PS6) empiezan a dibujar una consola que podría marcar un antes y un después en el mercado. Según el conocido insider tecnológico Moore’s Law Is Dead (MLID), la PS6 llegaría en otoño de 2027 con una arquitectura renovada y un salto generacional especialmente notable en ray tracing. El sistema contaría con memoria GDDR7 sobre un bus de 160 bits, alcanzando 640 GB/s de ancho de banda. Sony estaría evaluando configuraciones de 30 GB o 40 GB de RAM, ...

lonnegan #2 lonnegan *
Y costará 1500€ seguramente
#5 Lusco2
#2 Y no cumplirá las expectativas, fijo
Sacronte #4 Sacronte
¿Para jugar a que juegos? Vaya mierda de generación llevamos. Me pasé al PC hace dos años y medio y no me sacan ni a palos xD
pazentrelosmundos #6 pazentrelosmundos
#4 ídem.
obmultimedia #7 obmultimedia
#4 A remasters de PS4 y PS5 con discos prácticamente vacíos para descargar el juego completo por internet.
c0re #3 c0re
* Potencia estimada: entre 34 y 40 TFlops, frente a los 10,28 TFlops de la PS5 y los 16,7 TFlops de la PS5 Pro.

Para ponerlo en perspectiva: la PS4 solo ofrecía 1,84 TFlops, lo que subraya la magnitud de este salto generacional. *

¿Salto histórico? Si ha habido un mayor salto de PS4 a PS5…
Don_Pixote #8 Don_Pixote
tengo la ps5 desde 2020 y parace que la compre ayer...
Vaya generación de caca
Sandilo #1 Sandilo
También lo dijeron con la 5 y fue una basura.

Entre eso y Pass de Xbox Sony lo va a tener muy complicado.
alfon_sico #9 alfon_sico
#1 yo solo espero puedan hacer un super mario a la altura de esa tecnología
menéame