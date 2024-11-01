PlayStation 6: las filtraciones apuntan a un salto histórico en rendimiento gráfico y eficiencia

Las primeras filtraciones sólidas sobre la futura PlayStation 6 (PS6) empiezan a dibujar una consola que podría marcar un antes y un después en el mercado. Según el conocido insider tecnológico Moore’s Law Is Dead (MLID), la PS6 llegaría en otoño de 2027 con una arquitectura renovada y un salto generacional especialmente notable en ray tracing. El sistema contaría con memoria GDDR7 sobre un bus de 160 bits, alcanzando 640 GB/s de ancho de banda. Sony estaría evaluando configuraciones de 30 GB o 40 GB de RAM, ...
Para ponerlo en perspectiva: la PS4 solo ofrecía 1,84 TFlops, lo que subraya la magnitud de este salto generacional. *
