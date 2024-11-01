Planificación de emergencia: El presidente se prepara para impugnar las elecciones de mitad de mandato de 2026. El país aún puede actuar para protegerlas. (ENG)

Desde la época del presidente Eisenhower, cada administración ha mantenido un conjunto de directivas de acción de emergencia (PEAD, por sus siglas en inglés) secretas y preelaboradas para su uso en crisis que involucren ataques extranjeros o disturbios internos a gran escala. No se trata de propuestas políticas, sino de directivas, redactadas con antelación, que pueden firmarse e implementarse de inmediato en todo el gobierno federal.Estas facultades permanecen clasificadas y se han desarrollado para su uso en escenarios extremos.