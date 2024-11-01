Planificación de emergencia: El presidente se prepara para impugnar las elecciones de mitad de mandato de 2026. El país aún puede actuar para protegerlas. (ENG)

Desde la época del presidente Eisenhower, cada administración ha mantenido un conjunto de directivas de acción de emergencia (PEAD, por sus siglas en inglés) secretas y preelaboradas para su uso en crisis que involucren ataques extranjeros o disturbios internos a gran escala. No se trata de propuestas políticas, sino de directivas, redactadas con antelación, que pueden firmarse e implementarse de inmediato en todo el gobierno federal.Estas facultades permanecen clasificadas y se han desarrollado para su uso en escenarios extremos.
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O Bannon asegurando que iban a desmantelar el Estado…
Jajaja qué risa todo.
Pos toma risa. Toma ICEs disparando en la cara con la reglamentaria a madres de familia en plena calle. Toma deportaciones masivas. Toma bombardeos y guerras por todo el mundo. Y ahora toma elecciones a tomar por culo y toma dictadura.
Los fachas, que son mu tontos. Dejémosles presentarse a elecciones y tener doscientas televisiones, trescientas emisoras de radio y ochocientos mil periódicos y foros se internet. Si es muy gracioso todo. Mira como nos reímos de ellos ja ja ja ja ja jajota.
Y así llevamos ya pues casi 30 años. Con los resultados que todos podemos ver.