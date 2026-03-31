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Los planes terrestres de Trump para Irán
Invadir la isla de Jarg o capturar el uranio enriquecido, entre las opciones barajadas por la Casa Blanca.
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#1
cenutrios_unidos
Seguro que va el hijo de Trumpo el primero.
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#2
chema79
#1
A dirigir?
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#8
DebaclesEverywhere
#1
si, primero el hijo de Trump invertirá y ganará millones por la información privilegiada que le da su padre.
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#5
omega7767
#4
la lógica es lo que ha hecho que EEUU sea la potencia número uno del mundo durante por lo menos medio siglo.
Y su falta de moral, hipocresia, humanidad, empatia
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#9
omega7767
#7
Europa, al contrario que China que vende deuda americana, compra esa deuda y finanza las guerras de EEEUU. Mencionar como paga la guerra de EEUU en Ucrania que debilita a Rusia. Y como ahora le paga el gas y armas a EEUU. Igual no estamos atacando a Iran, pero financiamos a Israel y EEUU
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#3
omega7767
si Europa se opusiera a esta guerra, la guerra no hubiera ni empezado
Y no digamos si Europa se acercara mas a China
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#4
manzitor
#3
Igual la lógica no opera con seres como los que gobiernan US.
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#7
Mutiko30
#3
Ya.. y si china se opone a este guerra.. o wait.. En fin, estamos todo el puñetero dia exigiendo a Europa, pero no le pedimos lo mismo a china o a los paises Arabes.
Europa no esta participando mas en esta
guerra
ataque que Turquia, Emiratos o Jordania y China esta esperando ver el cadáver de su enemigo pasar por el rio. Que todo bien he? pero somos cínicos un rato.
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K
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#6
este_no_es_eltraba
Se viene un vietnam 2.0.
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Y su falta de moral, hipocresia, humanidad, empatia
Y no digamos si Europa se acercara mas a China
Europa no esta participando mas en esta
guerraataque que Turquia, Emiratos o Jordania y China esta esperando ver el cadáver de su enemigo pasar por el rio. Que todo bien he? pero somos cínicos un rato.