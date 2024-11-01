El plan de Reino Unido para construir 300.000 viviendas en los próximos años y acabar con la escasez en el mercado

El primer ministro británico anunció un plan para construir una nueva generación de ciudades en el Reino Unido, con el que busca, dijo, "restaurar el sueño de la vivienda en propiedad para miles de familias". El plan prevé iniciar durante esta legislatura la construcción de tres nuevos núcleos urbanos. Las futuras ciudades deberán contar con al menos 10.000 viviendas -con un mínimo del 40 % de carácter asequible- y servicios como centros de salud, escuelas, espacios verdes, bibliotecas y conexiones de transporte.