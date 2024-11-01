El plan de Reino Unido para construir 300.000 viviendas en los próximos años y acabar con la escasez en el mercado

El primer ministro británico anunció un plan para construir una nueva generación de ciudades en el Reino Unido, con el que busca, dijo, "restaurar el sueño de la vivienda en propiedad para miles de familias". El plan prevé iniciar durante esta legislatura la construcción de tres nuevos núcleos urbanos. Las futuras ciudades deberán contar con al menos 10.000 viviendas -con un mínimo del 40 % de carácter asequible- y servicios como centros de salud, escuelas, espacios verdes, bibliotecas y conexiones de transporte.
No se ve venir la ostia de lejos ni nada....
centreforpublicimpact.org/public-impact-fundamentals/privatising-the-u
en.wikipedia.org/wiki/Thatcherism
"The historian Ewen Green claimed there was resentment of the inflation, taxation and the constraints imposed by the labour movement, which was associated with the… » ver todo el comentario
más info aquí ,
en.wikipedia.org/wiki/New_towns_in_the_United_Kingdom
Mismo problema de vivienda pero los impuestos de los ukenses en vez de a paguitas para quien lo necesita irán a la saca de los ladrones de siempre.
Literalmente ni ir a jiñar saben sin pronunciar las palabras… » ver todo el comentario
No se lo cree ni el juntaletras que ha escrito el artículo.
Normal, no se los van a vender baratos a los pobres, pudiendo venderlo caro a los ricos.
Ahora claro, sería necesario un consenso social, y una oposición a la altura, para trasladarlo a este país.
Quién garantiza a Quirón el negocio si ponemos un ambulatorio público? Y de colegio publico nada, las parcelas a la iglesia o evangélicos para el colegio concentrado (hay que asegurar los votos en la próxima legislatura). Y las licencias de Uber y Cabify claro, mejor que el tren o el metro. Oye y ya puestos construir por fases, que nos vaya dando tiempo a ir comprando y generando escasez y especulación, no vaya a firmar un alquiler de larga duración con el mercado a la baja.