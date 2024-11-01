edición general
El plan de Reino Unido para construir 300.000 viviendas en los próximos años y acabar con la escasez en el mercado

El primer ministro británico anunció un plan para construir una nueva generación de ciudades en el Reino Unido, con el que busca, dijo, "restaurar el sueño de la vivienda en propiedad para miles de familias". El plan prevé iniciar durante esta legislatura la construcción de tres nuevos núcleos urbanos. Las futuras ciudades deberán contar con al menos 10.000 viviendas -con un mínimo del 40 % de carácter asequible- y servicios como centros de salud, escuelas, espacios verdes, bibliotecas y conexiones de transporte.

skaworld #1 skaworld
"La idea es que combinen inversión pública y privada y que cada una tenga una identidad propia, diseñada con arquitectos de prestigio, dice la nota."

No se ve venir la ostia de lejos ni nada....
WcPC #9 WcPC
#1 Están intentando hacer lo mismo que Thatcher hizo en su mandato, pero ella tenía una red de vivienda pública en alquiler que vendió para conseguirlo, estos quieren hacerlo desde 0 y eso no funciona así.
autonomator #14 autonomator
#9 voy a dejar unas cosillas por aquí por si alguien quiere ampliar conocimiento y buscar coincidencias con ciertas premisillas que rulan por aquí cerca.

centreforpublicimpact.org/public-impact-fundamentals/privatising-the-u

en.wikipedia.org/wiki/Thatcherism
"The historian Ewen Green claimed there was resentment of the inflation, taxation and the constraints imposed by the labour movement, which was associated with the…   » ver todo el comentario
ElBeaver #10 ElBeaver
#1 Las últimas Garden Cities que se construyeron resultaron, como mínimo, bastante insípidas. Las ciudades jardín son Ciudades autosuficientes planificadas diseñadas por Ebenezer Howard a principios del siglo XX para combinar los mejores aspectos de la vida urbana y rural Iniciadas para abordar los impactos negativos de la revolución industrial , estas comunidades cuentan con una población fija, zonas verdes integradas, residencias, industria y agricultura, buscando comunidades saludables, asequibles y sostenibles con empleos y servicios accesibles localmente

más info aquí ,
en.wikipedia.org/wiki/New_towns_in_the_United_Kingdom
#12 Toponotomalasuerte
#1 cuando se lee Público-privada se sabe que va a haber lluvia de sobres!!!

Mismo problema de vivienda pero los impuestos de los ukenses en vez de a paguitas para quien lo necesita irán a la saca de los ladrones de siempre.
Supercinexin #15 Supercinexin
#1 Sin "inversión privada" los políticos británicos no saben hacer absolutamente nada. Les da ictericia y les salen eczemas cuando les pronuncias en la cara la palabra "Socialismo". Su tensión arterial sube, se les cae el pelo e, instintivamente, se llevan la mano a la cintura esperando encontrar ahí el revólver del abuelo que llevaba en las Colonias. Maldición, se lo llevó Mike, el hijo mayor, a Estados Unidos...

Literalmente ni ir a jiñar saben sin pronunciar las palabras…   » ver todo el comentario
HeilHynkel #3 HeilHynkel
acabar con la escasez en el mercado

No se lo cree ni el juntaletras que ha escrito el artículo.
ehizabai #2 ehizabai
Esos 300.000 los comprarán los ricos, que pueden pagarlos, y pelearán entre ellos y los precios no bajarán.
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#2

Normal, no se los van a vender baratos a los pobres, pudiendo venderlo caro a los ricos.
angelitoMagno #7 angelitoMagno
#2 No, la idea es que los ricos sigan comprando casas en Londres, Liverpool, Manchester o Birmingham; y que los pobres se vayan al campo y dejen sus viviendas para los turistas.
angelitoMagno #4 angelitoMagno
En España se podría hacer lo mismo. Se podrían construir nuevos núcleos urbanos en la España rural, hay mucho espacio disponible. Seguro que la gente está deseosa de irse a vivir a estas nuevas ciudades.
ElBeaver #11 ElBeaver
#4 con la corrupción sería imposible
pitercio #6 pitercio *
Cuentan con que la peña va a querer seguir viviendo ahí. Ya lo verá alguien.
calde #13 calde
Pero si aún tienen miles de viviendas afectadas por el tema del incendio, que no se pueden vender, ni asegurar ni reparar... con eso no hacen nada?
#8 Almirantecaraculo
Buen plan, sobre el papel lo parece, afinando alguna cosa suena bien.
Ahora claro, sería necesario un consenso social, y una oposición a la altura, para trasladarlo a este país.
Quién garantiza a Quirón el negocio si ponemos un ambulatorio público? Y de colegio publico nada, las parcelas a la iglesia o evangélicos para el colegio concentrado (hay que asegurar los votos en la próxima legislatura). Y las licencias de Uber y Cabify claro, mejor que el tren o el metro. Oye y ya puestos construir por fases, que nos vaya dando tiempo a ir comprando y generando escasez y especulación, no vaya a firmar un alquiler de larga duración con el mercado a la baja.
