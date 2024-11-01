Plan innovador de China para evitar que los chatbots de IA aconsejen mal: recurrir a los humanos cuando hay temas espinosos

China planea restringir que los chatbots con inteligencia artificial influyan en las emociones humanas de maneras que puedan llevar al suicidio o la autolesión o incluso a apostar en juegos de azar, según un borrador de las normas que se han hecho públicas esta semana. Las regulaciones propuestas para los denominados "servicios interactivos de IA con características humanas", si una persona tiene un tema delicado que tratar, el plan será exigir que una persona tome las riendas de la conversación.