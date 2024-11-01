Pintan con la bandera de Palestina el vértice geodésico del Veleta (Sierra Nevada)  

El vértice geodésico ubicado en la cima del pico Veleta ha aparecido pintado con la bandera de Palestina. De esta forma, la lucha del pueblo palestino llega a uno de los puntos más altos de España. Además, en la base de hormigón donde se sustenta este punto geodésico han escrito con pintura verde la palabra «Libre». Las reivindicaciones palestinas, por tanto, han llegado hasta los 3.398 los metros de altura con que cuenta el pico Veleta.