edición general
5 meneos
31 clics
Pintan con la bandera de Palestina el vértice geodésico del Veleta (Sierra Nevada)

Pintan con la bandera de Palestina el vértice geodésico del Veleta (Sierra Nevada)  

El vértice geodésico ubicado en la cima del pico Veleta ha aparecido pintado con la bandera de Palestina. De esta forma, la lucha del pueblo palestino llega a uno de los puntos más altos de España. Además, en la base de hormigón donde se sustenta este punto geodésico han escrito con pintura verde la palabra «Libre». Las reivindicaciones palestinas, por tanto, han llegado hasta los 3.398 los metros de altura con que cuenta el pico Veleta.

| etiquetas: sierra nevada , veleta , vértice geodésico , palestina
4 1 1 K 62 actualidad
8 comentarios
4 1 1 K 62 actualidad
Connect #1 Connect
No puede ser más que obra de un troll que busca generar odio al genocidio palestino cometiendo atentados en la montaña-
3 K 40
#2 mcfgdbbn3
#1: También hay mucho activista por ahí que ha perdido el norte y hace cosas como esta.

Desgraciadamente los ataques de falsa bandera no suelen ser necesarios. :-/
1 K 23
Supercinexin #6 Supercinexin *
#1 Es terrible, horrible acto contra la Naturaleza y execrable atentado contra las infraestructuras públicas y contra el medioambiente que no solo a saber cuánto dinero cuesta de restaurar los irreparables daños sino que además, automáticamente, a mí me pone sin lugar a dudas del lado de Israel porque éste tipo de acciones son sólo obra de bárbaros sin entrañas ni respeto a nada que, si dejamos sueltos en nuestra sociedad, a saber de qué pueden llegar a ser capaces.

He dicho.
0 K 19
pazentrelosmundos #7 pazentrelosmundos
#1 claro que si... Tu vas de monte y los tropiecientos plásticos y mierda que deja la gente ni te inmutas llegas arriba y un chirimbolo de hormigón pintado te saca el fascista que llevas dentro :shit:
2 K 59
#3 VFR
Cuanto nos costará en impuestos dejarlo como estaba?
2 K 25
antesdarle #4 antesdarle
Hoy mismo Netanyahu dimite e Israel devuelve el territorio usurpado. Ya tenemos firme candidato al Nobel de la Paz.
1 K 20
Chakotay #8 Chakotay
Sin estar a favor dela pintada en si, solo recordar que un vértice geodésico no deja de ser un mojón de cemento. Que leyendo algunos comentarios parece que hayan profanado la Catedral de Santiago.
0 K 9
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
gilipollas
0 K 8

menéame