Pinchazo de las novilladas de la Generalitat Valenciana: el aforo medio no llega al 15 %

Una de las grandes novedades del Circuito Valenciano de Novilladas 2025, organizado por la Fundación Toro de Lidia en colaboración con la Generalitat, es que À Punt está retransmitiendo íntegramente todos los festejos de esta competición taurina entre jóvenes toreros, dotada con una partida específica de 300.000 euros en los presupuestos autonómicos.