Pinchazo de las novilladas de la Generalitat Valenciana: el aforo medio no llega al 15 %

Una de las grandes novedades del Circuito Valenciano de Novilladas 2025, organizado por la Fundación Toro de Lidia en colaboración con la Generalitat, es que À Punt está retransmitiendo íntegramente todos los festejos de esta competición taurina entre jóvenes toreros, dotada con una partida específica de 300.000 euros en los presupuestos autonómicos.
| etiquetas: toreo , toros , valencia
eso sale a 100€ por cabeza, que seguramente se habrán repartido entre amigos y familiares.
mamandurrias de bien
Y seguirá siendo así. Porque es un arma arrojadiza muy, muy patriótica.