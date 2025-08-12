edición general
17 meneos
30 clics
Pinchazo de las novilladas de la Generalitat Valenciana: el aforo medio no llega al 15 %

Pinchazo de las novilladas de la Generalitat Valenciana: el aforo medio no llega al 15 %

Una de las grandes novedades del Circuito Valenciano de Novilladas 2025, organizado por la Fundación Toro de Lidia en colaboración con la Generalitat, es que À Punt está retransmitiendo íntegramente todos los festejos de esta competición taurina entre jóvenes toreros, dotada con una partida específica de 300.000 euros en los presupuestos autonómicos.

| etiquetas: toreo , toros , valencia
14 3 1 K 152 politica
8 comentarios
14 3 1 K 152 politica
#6 uvi
Claramente aquí falta autocritica de la izquierda con los problemas reales de la gente.
2 K 33
NPCmasacrado #1 NPCmasacrado
No sabéis lo divertido que es mandarles a los grupos de turistas, guiris y demás vídeos de los bous al carrer en valencia, se escandalizan 1000! jajaajja creo que no vuelven
2 K 30
Dragstat #3 Dragstat
A ver cuánto han durado los cuatro valientes de la foto al sol xD xD xD
0 K 20
mahuer #5 mahuer
Estos periodistas no se enteran. Se vendieron el 100% de las entradas. Concretamente sobre un 85% las compró la generalitat con dinero público, el acto fue un éxito. :troll:
1 K 20
#2 Alcalino *
"El circuito organizado por la Fundación Toro de Lidia y la conselleria de Cultura vendió en 2024 6.053 entradas para seis festejos financiados con una partida de 300.000 euros"

eso sale a 100€ por cabeza, que seguramente se habrán repartido entre amigos y familiares.

mamandurrias de bien
1 K 20
#7 omega7767
#2 ¿y los okupas, los menas y los inmigrantes ilegales?
0 K 10
Estoeslaostia #8 Estoeslaostia
Esto de los toros es como lo de las iglesias: no va ni Dios pero cada vez tienen más dinero público.
Y seguirá siendo así. Porque es un arma arrojadiza muy, muy patriótica.
1 K 18
makinavaja #4 makinavaja
Una actividad de masas!!!! Parece que al gente está deseando ir... :-D :-D :-D :-D :-D
0 K 13

menéame