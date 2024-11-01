·
Un piloto lo vio desde el cielo y no lo podía creer: una figura de un cazador aborigen de 4 kilómetros apareció en el desierto australiano en 1998 y su autoría sigue siendo un misterio
Una enorme figura fue trazada en el desierto australiano en 1998 sin que nadie lo advirtiera; el misterio de su autoría continúa intacto.
actualidad
#1
Mesopotámico
Calza buena tranca, seguro que lo dibujaron unos niños
0
K
12
#2
Estoeslaostia
#1
o tres meneanistas.
0
K
7
#3
reivaj01
#2
Lo hice yo por los loles pero ya no me acordaba.
0
K
11
#4
nosomosnaiderl
#2
aleneiginas
0
K
6
#5
antesdarle
“ el cielo del interior de Australia era un espacio más transitado por canguros que por satélites.”
0
K
10
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
