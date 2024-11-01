edición general
Un piloto lo vio desde el cielo y no lo podía creer: una figura de un cazador aborigen de 4 kilómetros apareció en el desierto australiano en 1998 y su autoría sigue siendo un misterio

Una enorme figura fue trazada en el desierto australiano en 1998 sin que nadie lo advirtiera; el misterio de su autoría continúa intacto.

#1 Mesopotámico
Calza buena tranca, seguro que lo dibujaron unos niños
Estoeslaostia #2 Estoeslaostia
#1 o tres meneanistas.
reivaj01 #3 reivaj01
#2 Lo hice yo por los loles pero ya no me acordaba.
nosomosnaiderl #4 nosomosnaiderl
#2 aleneiginas
antesdarle #5 antesdarle
“ el cielo del interior de Australia era un espacio más transitado por canguros que por satélites.” :shit:
