edición general
9 meneos
18 clics
El piloto que viajó sin autorización británica a Malvinas dijo que la compra de los F16 "es una campaña mediática"

El piloto que viajó sin autorización británica a Malvinas dijo que la compra de los F16 "es una campaña mediática"

El piloto de aviación Ernesto Barcella señaló que la compra de los 24 aviones F-16 “es una campaña mediática” porque no tienen "valor estratégico”. El hombre conocido por haber aterrizado sin autorización británica en las Islas Malvinas en 1998 agregó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), que la adquisición no representa un fortalecimiento de la soberanía ni un salto tecnológico para la Fuerza Aérea, y que se trata de aeronaves “en la última fase de su vida útil”. ¿Tuvo alguna consecuencia aquel hecho en Malvinas para ust

| etiquetas: piloto , opinion , f-16 , argentina , timo , obsoletos , fin de vida
8 1 1 K 98 actualidad
4 comentarios
8 1 1 K 98 actualidad
#2 Pivorexico *
"Rumanía adquiere 18 F-16 a Países Bajos por solo un euro y se consolida como escuela de pilotos de la OTAN "

La transacción incluye además un pago de 21 millones de euros en concepto de IVA, logística y soporte asociado
www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/5657486/rumania-adquiere-18-f

"Argentina compró en total 24 F-16 usados a Dinamarca por unos US$ 300 millones (aunque, contando…   » ver todo el comentario
3 K 53
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

Seamos sinceros ¿qué te crees que deja más comisión para el pelucas? ¿un euro o 300 kilos? :roll:

Si es que no tienes visión de negocio. :-D
2 K 43
javibaz #4 javibaz
En Dinamarca lo celebraron mucho.  media
1 K 33
HeilHynkel #1 HeilHynkel
En realidad lo que ha hecho el pelucas es endeudar a su país con armamento obsoleto y así se asegura que nunca más pueda optar a la soberanía de Malvinas ¡huy! ¡Perdón! Falklands para todo el comando NATOntado traidor.
0 K 20

menéame