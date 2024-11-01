El piloto que viajó sin autorización británica a Malvinas dijo que la compra de los F16 "es una campaña mediática"

El piloto de aviación Ernesto Barcella señaló que la compra de los 24 aviones F-16 “es una campaña mediática” porque no tienen "valor estratégico”. El hombre conocido por haber aterrizado sin autorización británica en las Islas Malvinas en 1998 agregó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), que la adquisición no representa un fortalecimiento de la soberanía ni un salto tecnológico para la Fuerza Aérea, y que se trata de aeronaves “en la última fase de su vida útil”. ¿Tuvo alguna consecuencia aquel hecho en Malvinas para ust
La transacción incluye además un pago de 21 millones de euros en concepto de IVA, logística y soporte asociado
