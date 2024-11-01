El piloto Juha Miettinen muere en un grave accidente en Las 24 Horas de Nürburgring

Este sábado se ha celebrado la popular carrera de Las 24 Horas de Nürburgring, que este año había recibido más promoción ante la participación del reconocido piloto de Fórmula 1 Max Verstappen. Pero la carrera ha tenido que ser suspendida debido a un aparatoso accidente que ha implicado a varios vehículos y ha ocasionado un muerto. Uno de los coches implicados ha sido el del veterano piloto Juha Miettinen, de 66 años. Lamentablemente las autoridades han confirmado su fallecimiento en el siniestro.