¿Por qué los pies huelen a queso y algunos quesos huelen a pies?

Los quesos “fétidos” espantan a la mayoría pero son un deleite para otros. Este es el caso del queso francés Munster, que lo encuentro riquísimo y que tiene un fuerte olor a pies sudados. Las bacterias que producen los malos olores de los pies sudados son de la misma familia que las que se utilizan para la fermentación de los quesos. Así, por ejemplo, la bacteria Brevibacterium linens, que está presente sobre la piel humana y es causal del olor corporal, es la misma que se emplea para fermentar los quesos Limburger y Port-Salut.