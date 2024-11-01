edición general
"Pierdo US$100.000 al mes": los empresarios en EE.UU. afectados por los aranceles de Trump

En un rincón de una antigua fábrica, ubicada en el sur de Massachusetts y construida a finales del siglo XIX, 15 personas trabajan en máquinas de coser, fabricando productos especializados de alta calidad para neonatología, destinados a hospitales. Son los únicos empleados que quedan de lo que antaño fue una gran empresa manufacturera, la mayor parte de la cual cerró en 1990, cuando la familia Teixeira reinventó su negocio como una empresa de almacenamiento y distribución.

Antipalancas21
Seguramente algunos de esos empresarios votaron mayoritariamente a Trump. :-D
Doisneau
#1 Tiene que ser duro votar pensando en que favoreceria a los ricos, solo para darte cuenta de que no eras lo suficientemente rico
Verdaderofalso
#1 los tigres come caras atacan de nuevo
MPR
#1 ¿Algunos? La mayoria :palm:
cunaxa
#1 Si hubieras leído la noticia, verías que sí y que además dicen que es muy pronto para saber si la situación va a mejorar o empeorar.

Típico clickbait. Luego la noticia no dice nada y quien se queda en el título, acaba desinformado.
sotillo
#1 Y seguirán votando por que la culpa no es suya ni de Trump, la culpa es de los comunistas
cromax
Se dijo desde el primer momento, los aranceles suelen tener un efecto goma: vamos que rebotan en la cara de quien los impone porque se convierten en un impuesto indirecto para su emisor.
Economía básica. Pero a la banda de zopencos que gobierna en EEUU es mucho pedir que lean más de un tweet como para intentar que se lean unas cuantas páginas de economía básica (y que las entiendan).
www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13313198/04/25/a-qu
HeilHynkel
#10

Segunda derivada:
- Si pones aranceles razonables para que tu industria sea competitiva y se desarrolle, vale (tampoco los puedes poner para siempre)
- si ponen animaladas de manera irracional y encima no tienes alternativas a la importación .. estás doblemente jodido.
pip
¿y eso? ¿no era que los aranceles los pagaban los chinos/europeos/whatever? :troll:
laruladelnorte
En las calles de Fall River, muchos seguidores de Trump afirmaron estar dispuestos a darle tiempo al presidente para poner en práctica su estrategia.

Que se pongan cómodos...todavía no se han dado cuenta que han votado a un delincuente.
Connect
El otro día le decía a un paleto que quiere votar a VOX (y es un pelao) que la extrema derecha está para favorecer a unos pocos. Si quisiera favorecer a todo el que pudiera,sería socialista. Y que hoy se aprovecharán de esos votos de paletos y facha-pobres pero que después joderán también a esos facha-pobres que les han votado, porque estos de extrema derecha no están para ayudar a la masa, sino para enriquecer a unos pocos.
jm22381
Pues que coman pasteles aranceles :troll:
HeilHynkel
Sin embargo, los expertos criticaron duramente sus planes, advirtiendo que los aranceles, que son impuestos a las importaciones, provocarían un aumento de precios para las empresas y para los consumidores estadounidenses

¡quién se lo podía imaginar! xD
Shibuya
Pues se les ve muy sonrientes
cunaxa
Paga más por importaciones y luego puede repercutir esos precios en el producto.
Es lo de siempre, un titular clickbait para una noticia que no dice nada sustancial.
