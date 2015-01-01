Piden en EEUU formalmente al Tribunal Supremo que anule la histórica sentencia sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo (eng)

Diez años después de que el Tribunal Supremo ampliara los derechos matrimoniales a todas las parejas del mismo sexo, estudiará si acepta un caso en el que se le pide que anule la decisión. Kim Davis, la ex secretaria del condado de Kentucky que fue encarcelada durante seis días en 2015 tras negarse a expedir licencias matrimoniales a una pareja gay por motivos religiosos, está apelando un veredicto del jurado de 100.000 dólares por daños emocionales más 260.000 dólares por honorarios de abogados. En una petición de auto de certiorari