Piden a los ayuntamientos de los municipios extremeños la creación de refugios climáticos

Ante el creciente impacto del cambio climático y la intensificación de las olas de calor con días y noches extremadamente tórridas, Ecologistas en Acción de Extremadura insta a los ayuntamientos de todos los municipios extremeños para que impulsen medidas de adaptación climática que protejan la salud y el bienestar de sus vecinos, especialmente de los más vulnerables. En el contexto actual, Ecologistas en Acción de Extremadura propone identificar, mejorar y poner a disposición de la ciudadanía espacios que puedan actuar como refugios climático