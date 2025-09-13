edición general
Piden 700 € a un vecino de Leganés por mostrar una bandera republicana en la Vuelta, que ahora esquiva Cercedilla por protestas pro Palestina

La Vuelta Ciclista a España ha vuelto a estar acompañada de polémica. Este 2025, en Madrid, varias personas han mostrado la bandera palestina como gesto de protesta por el genocidio en Gaza, lo que ha motivado la identificación de algunos manifestantes por parte de la Policía. Un episodio que recuerda a lo ocurrido el año pasado con un vecino de Leganés, Luis Gimeno, que en la etapa final de la Vuelta 2024 desplegó una bandera republicana. En su caso, la Delegación del Gobierno le impuso una sanción de 700 euros.

Supercinexin #1 Supercinexin
Come democracia. Traga libertad.
#3 Vactor20
Pero el puto aguilucho, bandera incontitucional y prohibida campa a sus anchas por partidos de futbol varios, donde la policia esta en cada puerta y perfectamente podria multarlos. ACAB!!!!!!!!!
Libre_albedrío #8 Libre_albedrío
#3 Espera que dicen, que la policía se atiene a la ley. ! Cuando tienen un día que piensan con la cabeza!. El resto lo hacen con la gorra.
Tito_Keith #9 Tito_Keith
#3 y manifestaciones peperas, pero ahí nunca se acuerda el policía de sacar la libretita
ewok #2 ewok *
Ha sido tan horrible que ahora en vez de Luís le llaman "el monstruo de Lega-Ness"

* Lo siento mucho, tenía que decirlo. No volverá a ocurrir.
#11 PerritaPiloto
#2 El monstruo de Lega-ness ya tiene rotonda en Laganés:

www.google.com/maps/place/Nensi,+el+monstruo+de+Leganés/@40.3425006,-
thorpedo #7 thorpedo
Siempre he flipado con este tema. Y si tengo un equipo con el escudo de estos colores ... Es una combinación de colores prohibidos?
bronco1890 #10 bronco1890
No le multan por mostrar la bandera republicana, lo cual está siempre permitido, si no por reiteradas negativas a seguir las indicaciones de los agentes
www.publico.es/politica/luis-multado-700-euros-manifestarse-vuelta-gen
_3948 #4 _3948
Luego que si en china no hay libertad
#5 Beltza01
Perro Sanxe aproved.
#6 AlexGuevara
Cómo? Qué? !!!
