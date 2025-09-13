Piden 700 € a un vecino de Leganés por mostrar una bandera republicana en la Vuelta, que ahora esquiva Cercedilla por protestas pro Palestina

La Vuelta Ciclista a España ha vuelto a estar acompañada de polémica. Este 2025, en Madrid, varias personas han mostrado la bandera palestina como gesto de protesta por el genocidio en Gaza, lo que ha motivado la identificación de algunos manifestantes por parte de la Policía. Un episodio que recuerda a lo ocurrido el año pasado con un vecino de Leganés, Luis Gimeno, que en la etapa final de la Vuelta 2024 desplegó una bandera republicana. En su caso, la Delegación del Gobierno le impuso una sanción de 700 euros.