Piden 6 años de cárcel a un conductor sin carné y drogado que embistió a la Policía

La Fiscalía pide seis años y medio de cárcel para un conductor sin carné y drogado que embistió adrede a una patrulla de Policía tras una larga y peligrosa persecución a lo largo de varios kilómetros en Palma. Dos agentes y dos chicas que iban con el procesado resultaron heridas en la colisión. El acusado había perdido todos los puntos del carné y dio positivo en cuatro drogas: éxtasis, ketamina, metanfetamina y cannabis. El ministerio público acusa también a un hombre que había alquilado y no devolvió el coche, permitiendo además que..........

nitsuga.blisset #3 nitsuga.blisset
Aguirre, otra vez?
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#3 Si lo hiciera esa no salia ya en ningún lado.
sotillo #2 sotillo
Poco me parece
kastanedowski #1 kastanedowski
el problema no es un evento o un loco... sino que el sistema no esta preparado para " rehabilitarlos" y en cualquier momento estan de nuevo al volante...

Tenemos autos y drogas del siglo 21 con leyes del siglo pasado
