"Pide siete años de correos de Begoña Gómez, pero que nadie lo llame investigación prospectiva”: Aimar Bretos, sobre la última orden del juez Peinado

Tiene que haber a esta hora mucha gente salivando, confiando en que -en esos siete años de emails haya algún correo con el presidente o con quien sea. Y vete tú a saber si con suerte y una mano amiga, termina publicado en alguna web de por ahí.

Esteban_Rosador
¿Hasta cuándo va a perpetuar este esperpento judicial el juez peinado?

¿Es admisible en una democracia que se realice ( supuestamente,claro) una investigación prospectiva a la mujer del presidente de un país y que no haya consecuencias? ¿Podría esto ocurrir en Francia, en Alemania o en el Reino unido?
sotillo
#1 Estoy pensando que esto se lo hace a una persona que cuenta con recursos para defenderse o por lo menos esto me parece pero no puedo imaginar que esto le pueda a pasar a un ciudadano normal y corriente
Desideratum
En cualquier país con una justicia realmente seria, Peinado estaba ya en la cárcel por evidente corrupción y prevaricación.

Es decir por ser un presunto delincuente.

Lo mejor es que la basura antidemocrática y profascista del juzgado donde hace la instrucción este colgado judicial es el equipo intelectual que le pasa la estrategia para seguir con el raca raca en connivencia con los medios de comunicación para fachipobres y que estos puedan salivar a gusto con su dosis de veneno diario.…   » ver todo el comentario
