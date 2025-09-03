"Pide siete años de correos de Begoña Gómez, pero que nadie lo llame investigación prospectiva”: Aimar Bretos, sobre la última orden del juez Peinado

Tiene que haber a esta hora mucha gente salivando, confiando en que -en esos siete años de emails haya algún correo con el presidente o con quien sea. Y vete tú a saber si con suerte y una mano amiga, termina publicado en alguna web de por ahí.
| etiquetas: peinado , juez , begoña gómez , tirar la caña
¿Es admisible en una democracia que se realice ( supuestamente,claro) una investigación prospectiva a la mujer del presidente de un país y que no haya consecuencias? ¿Podría esto ocurrir en Francia, en Alemania o en el Reino unido?
Es decir por ser un presunto delincuente.
Lo mejor es que la basura antidemocrática y profascista del juzgado donde hace la instrucción este colgado judicial es el equipo intelectual que le pasa la estrategia para seguir con el raca raca en connivencia con los medios de comunicación para fachipobres y que estos puedan salivar a gusto con su dosis de veneno diario.… » ver todo el comentario