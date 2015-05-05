Pide una hipoteca de 90.000 euros a Caixabank le "exigen" 81.000 de intereses: "En total, pago 180.000"

Solicitar una hipoteca puede parecer un trámite relativamente sencillo si se cumplen los requisitos financieros exigidos. Sin embargo, la experiencia de un cliente que ha pedido una hipoteca de 90.000 euros a Caixabank para comprar un piso de 145.000 euros en Madrid revela cómo los costes reales del préstamo pueden multiplicarse de forma significativa, incluso cuando se aporta una entrada considerable.