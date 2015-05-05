Pide una hipoteca de 90.000 euros a Caixabank le "exigen" 81.000 de intereses: "En total, pago 180.000"

Solicitar una hipoteca puede parecer un trámite relativamente sencillo si se cumplen los requisitos financieros exigidos. Sin embargo, la experiencia de un cliente que ha pedido una hipoteca de 90.000 euros a Caixabank para comprar un piso de 145.000 euros en Madrid revela cómo los costes reales del préstamo pueden multiplicarse de forma significativa, incluso cuando se aporta una entrada considerable.
Es bien sabido que al final de pagar la hipoteca de un piso podrías comprar otro igual con los intereses pagados y los costes asociados a la operación. Si tienes una hipoteca al 1% pues no pero si la tienes a más se van a pagar intereses a mansalva a lo largo de los 20 o 30 años y peor si hay que pagar seguros o algún otro producto. A nadie debería sorprenderle. Para estar informado hay que solicitar la tabla de amortización y todos los cálculos sobre la hipoteca.
No hay que coger la primera hipoteca que salga. Hay que ir a 3 o 4 bancos diferentes para comparar y poder elegir la mejor opción.
cincodias.elpais.com/cincodias/2015/05/05/finanzas_personales/14308431
"Si no quieres trabajar por 500 euros no trabajes, pero ya te aseguro que no vas a encontrar ningún trabajo a 600 euros porque todos mis colegas y yo hemos decidido poner el sueldo a 500 euros."
[...] lo cierto es que no se trata de un caso aislado.
A esto venía, que no es una novedad ni una noticia esto, es como funcionan las hipotecas.
(Aún así compensa pedirlas si utilizas bien tu dinero)
Las hipotecas son un robo.
Por otro lado, al listo de turno le animaría a dar préstamos a familiares y amigos si el bando se los deniega, a ver qué tal le va.
