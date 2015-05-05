edición general
Pide una hipoteca de 90.000 euros a Caixabank le "exigen" 81.000 de intereses: "En total, pago 180.000"

Solicitar una hipoteca puede parecer un trámite relativamente sencillo si se cumplen los requisitos financieros exigidos. Sin embargo, la experiencia de un cliente que ha pedido una hipoteca de 90.000 euros a Caixabank para comprar un piso de 145.000 euros en Madrid revela cómo los costes reales del préstamo pueden multiplicarse de forma significativa, incluso cuando se aporta una entrada considerable.

etiquetas: caixabank , hipoteca , vivienda
29 comentarios
ChatGPT #1 ChatGPT
a ver si se creía que pedir dinero durante 30 años iba a salir barato, la gente es la monda.
Graco #13 Graco
#1 Una cosa es pagar un interés, cosa legítima y otra permitir la usura. O no te parece usura esta propuesta?
ChatGPT #16 ChatGPT
#13 dejame dinero durante 30 años.
Cuánto me pides a cambio?
#19 Marcus78
#16 chatGPT demuestra que también falla contestando tonterías :troll:
Graco #21 Graco
#16 Acaso tengo licencia bancaria que me permita freirte a comisiones, venderte seguros o tener preferencia de cobro en casos de quiebras o impagos? No verdad. Pues eso, no compares pedir prestado a un particular con una corporación bancaria.
ChatGPT #23 ChatGPT *
#21 qué tiene que ver eso? Esto es un 4 o 5% TAE, lejísimos de usura

A ver si empezamos a entender algo de finanzas personales para no quedar en evidencia
UnbiddenHorse #9 UnbiddenHorse
Falta mucha educación financiera a la población, pero que se puede esperar de un país donde las mates es la asignatura con más fracaso
#14 Pixmac
Muchas personas no se enteran de nada. Lógico que después se dejen llevar por las mentiras de muchos políticos.

Es bien sabido que al final de pagar la hipoteca de un piso podrías comprar otro igual con los intereses pagados y los costes asociados a la operación. Si tienes una hipoteca al 1% pues no pero si la tienes a más se van a pagar intereses a mansalva a lo largo de los 20 o 30 años y peor si hay que pagar seguros o algún otro producto. A nadie debería sorprenderle. Para estar informado hay que solicitar la tabla de amortización y todos los cálculos sobre la hipoteca.

No hay que coger la primera hipoteca que salga. Hay que ir a 3 o 4 bancos diferentes para comparar y poder elegir la mejor opción.
#25 Marcus78 *
#14 hablas del 1%. es que ni al 4% llega a tanto.
#17 chocoleches
#11 Salvo que te hayan dado condiciones especiales por contratar los seguros con ellos, no tienes ninguna obligación legal, y si figura en contrato no es válido,

cincodias.elpais.com/cincodias/2015/05/05/finanzas_personales/14308431
#3 chocoleches
Dos cosas, el seguro del hogar te lo puedes quitar el primer año y fuera, no te pueden obligar a tener contratos vinculados a la hipoteca. Y los costes de mantenimiento de la cuenta, si sólo la tienes para abonar las cuotas también, una reclamación al defensor del cliente denería bastar.
Alfonso_Garcia_Vaquero_1 #11 Alfonso_Garcia_Vaquero_1
#3 Yo he comprado un piso recientemente y he tenido que pedir un credito personal ( hipoteca no daban por ser una cantidad inferior al minimo ) y me han obligado a contratar seguro de decesos y seguro de hogar con una permanencia de 2 y 4 años respectivamente o no me daban un duro.
parapapablo #18 parapapablo
#11 a lo que no te pueden obligar es a que lo contrates con ellos. A que lo tengas, sí.
Andreham #20 Andreham
#18 Cosas de los oligopolios.

"Si no quieres trabajar por 500 euros no trabajes, pero ya te aseguro que no vas a encontrar ningún trabajo a 600 euros porque todos mis colegas y yo hemos decidido poner el sueldo a 500 euros."
#29 Restrepo77
#20 Si miras compañías de seguros por tu cuenta encuentras aseguradoras cuya tarifa anual puede ser la mitad de la que te pone el banco con “su aseguradora “ para obtener el crédito. A día de hoy esto es así por que hace 3 meses lo estaba mirando.
#2 Selection
¿Es el caso una excepción?
[...] lo cierto es que no se trata de un caso aislado.

A esto venía, que no es una novedad ni una noticia esto, es como funcionan las hipotecas.

(Aún así compensa pedirlas si utilizas bien tu dinero)
Luca7 #4 Luca7
#2 en el 99% de la población no compensa. No le pidas a Charo ni a Pepe que utilicen su dinero para invertir y sacar mayor rentabilidad que un crédito hipotecario al 3% porque no van a saber.

Las hipotecas son un robo.
#6 Martillo_de_Herejes
#4 Compra sin préstamo.
Luca7 #8 Luca7
#6 eso hago con todo y si no puedo comprarlo es que mi capacidad económica no está para hacer esa compra.
Eibi6 #27 Eibi6
#8 la alternativa de pagar alquiler si no tienes esa supuesta capacidad de compra es mejor?{roll} te roban y aún encima no es tuyo nunca
pip #22 pip
¿pero qué pinta CaixaBank en todo esto, si pasa en cualquier otro banco? ¿a que viene esa publicidad negativa, la noticia está patrocinada por el Banco Santander o qué? :shit:
pip #28 pip
#26 a ver, he ido al simulador de hipotecas de idealista, y he introducido los datos del artículo: vivienda de segunda mano de 145,000€ en Madrid, aportando 55.000€ de ahorros y a 30 años. El simulador da 185.737€ de coste total con 1,85% de interés fijo, lo que son 5737€ por encima de la oferta de CaixaBank.
u_1cualquiera #10 u_1cualquiera
Joder vamos a generalizar el caso de unos posibles desinformados?
Es como cuando el daily mail saca una noticia de una cateta inglesa quejándose que en su hotel en Grecia no le ponen toastie con beans
Evoke201 #12 Evoke201
Sería interesante también saber la cuota que le quedaba de forma mensual. No lo he visto en el artículo.
#24 Marcus78 *
#12 pide al chatGPT calculo, y veras que aunque fuese al 3% ni de coña llega a tanto.
#15 Tecar *
Analfabetismo numérico en estado puro.
Por otro lado, al listo de turno le animaría a dar préstamos a familiares y amigos si el bando se los deniega, a ver qué tal le va.
Eso sí, luego si no lees a los clásicos que los intelectuales de turno estiman que tienes que leer, pues eres un inculto.
#26 Marcus78 *
#15 para analfabeto, también el que ni se entera de que ni al 3% se llega a tanto.
elmileniarismovaallegar #5 elmileniarismovaallegar
Y esto es novedad???... hasta yo, que nunca he tenido una hipoteca sé que al final de los 25-30 años de cuotas, terminas pagando el doble aprox de lo que pediste...
#7 Martillo_de_Herejes
#5 Acaban de descubrir que el agua moja y quieren anunciarlo al mundo entero.
