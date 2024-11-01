edición general
El pez gato succionador llega a las aguas norteamericanas: la suelta desde acuarios hace que este invasor colonice agresivamente

Estos peces compiten agresivamente con especies autóctonas por recursos, erosionan las riberas de los ríos y alteran significativamente la composición de las algas. Originarios de la costa noreste de Sudamérica, son populares en acuarios domésticos por su capacidad para eliminar algas. Sin embargos su presencia en el medio natural se ha multiplicado considerablemente en los últimos años, principalmente debido a liberaciones deliberadas o escapes accidentales de instalaciones acuícolas. En Texas están afectando gravemente a algunos cultivos.

#3 oscarcr80
Hay gato, hay meneo.
#5 DonaldBlake
#3 Hay succionador, hay ...
ur_quan_master #6 ur_quan_master *
#3 hay succión, hay meneo.
#6 perdón, no lo había visto xD
Arzak_ #2 Arzak_
Pronto en los jacuzzis 8-D
zuul #1 zuul
Pongame uno, por favor
mariKarmo #4 mariKarmo
Coño, a ese se le llama "barrendero". Limpia los fondos de los acuarios. Se recomiendan siempre un par o tres para acuario de 80L.
