El pez gato succionador llega a las aguas norteamericanas: la suelta desde acuarios hace que este invasor colonice agresivamente

Estos peces compiten agresivamente con especies autóctonas por recursos, erosionan las riberas de los ríos y alteran significativamente la composición de las algas. Originarios de la costa noreste de Sudamérica, son populares en acuarios domésticos por su capacidad para eliminar algas. Sin embargos su presencia en el medio natural se ha multiplicado considerablemente en los últimos años, principalmente debido a liberaciones deliberadas o escapes accidentales de instalaciones acuícolas. En Texas están afectando gravemente a algunos cultivos.