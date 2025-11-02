edición general
'Petróleo', el libro póstumo de Pasolini que podría ofrecer pistas sobre su asesinato

Llega a España la versión que aspira a ser definitiva de la obra que el escritor y cineasta dejó inconclusa. Su muerte, de la que se cumplen 50 años, impidió que lo completara.

