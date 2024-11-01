edición general
Petróleo, gas y uranio: el botín que busca Trump en Irán en su batalla por los recursos del planeta

Petróleo, gas y uranio: el botín que busca Trump en Irán en su batalla por los recursos del planeta

Ocurrió antes en Caracas, ahora en Teherán. EEUU ataca junto a Israel el Estado de Irán y trata de derrocar el régimen teocrático. Pero el asesinato del ayatolá Ali Jameneí poco tiene que ver con un proceso de democratización en el país persa. El interés de Washington reside, en realidad, en los recursos naturales del territorio islámico.

Supercinexin #1 Supercinexin
Epstein e Israel.

Lo demás son todo chorradas, añadidos que Netanyahu le regala a USA, como botín, por los servicios "amablemente" prestados.
2 K 42
sotillo #2 sotillo
#1 En cualquier caso esto supondría poner tropas en Irán y convertirlo en otro estado fallido y una ocupación de muchos años
0 K 10
Cehona #3 Cehona
#2 Israel y EEUU han demostrado tener la capacidad logística para asesinar quirúrgicamente al líder de un país. Entonces, ¿por qué arrasaron Gaza, asesinando a más de 20 mil niños, con la excusa de acabar con los líderes de Hamás?
Su intención era hacer una limpieza étnica.
Las reuniones de paz son una farsa, como el nobel de la paz.
1 K 20
kreepie #4 kreepie
Todo por la paz ta.
0 K 10

