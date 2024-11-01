Petróleo, gas y uranio: el botín que busca Trump en Irán en su batalla por los recursos del planeta

Ocurrió antes en Caracas, ahora en Teherán. EEUU ataca junto a Israel el Estado de Irán y trata de derrocar el régimen teocrático. Pero el asesinato del ayatolá Ali Jameneí poco tiene que ver con un proceso de democratización en el país persa. El interés de Washington reside, en realidad, en los recursos naturales del territorio islámico.