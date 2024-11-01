Petróleo, gas y uranio: el botín que busca Trump en Irán en su batalla por los recursos del planeta

Ocurrió antes en Caracas, ahora en Teherán. EEUU ataca junto a Israel el Estado de Irán y trata de derrocar el régimen teocrático. Pero el asesinato del ayatolá Ali Jameneí poco tiene que ver con un proceso de democratización en el país persa. El interés de Washington reside, en realidad, en los recursos naturales del territorio islámico.
| etiquetas: irán , petróleo , china , donald trump , recursos naturales
Lo demás son todo chorradas, añadidos que Netanyahu le regala a USA, como botín, por los servicios "amablemente" prestados.
Su intención era hacer una limpieza étnica.
Las reuniones de paz son una farsa, como el nobel de la paz.