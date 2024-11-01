¿Por qué el petróleo se encamina a registrar su mayor caída anual desde la pandemia?

2025 está siendo un año difícil para el crudo. Los futuros West Texas acumulaban –18% en lo que va de año, mientras que el crudo Brent –15% anual. El principal motor de debilidad ha sido el retorno más rápido de lo previsto de más de 2 millones de barriles/día de recortes de producción por parte de OPEC+ antes de septiembre. La Agencia Internacional de Energía anticipa que el suministro podría superar a la demanda en 4 millones de barriles/día en 2026, alimentando el miedo a un glut de inventarios, aunque sin provocar aún un colapso profundo.