Petro rebate a EE.UU.: ‘El Cartel de los Soles no existe, es una excusa para intervenir gobiernos’

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, negó este lunes la existencia del llamado Cartel de los Soles, una organización criminal que Washington atribuye al gobierno de Nicolás Maduro y a altos mandos militares venezolanos: “El Cartel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”
| etiquetas: petro , ee.uu , cartel , soles , trump
1846 – Invasión de México
Mentira:
El presidente James K. Polk declaró que “se ha derramado sangre americana en territorio estadounidense”, refiriéndose al incidente de Thornton, supuestamente ocurrido en territorio estadounidense.
Realidad:
El enfrentamiento ocurrió en territorio mexicano, entre el río Nueces y el río Bravo. EE.UU. usó esto como pretexto para declarar la guerra y… » ver todo el comentario
El perfil de esas señoras que se calzan el casco en tejanos y camiseta, igual que los hombres y chicos, no es de gente que fuera a aguantar muy cerca de donde se oyeran tiros.
Si todo ese armamento funciona y no es un paripé, ahora mismo en Venezuela hay una enorme cantidad de fusiles y pistolas que corre sin control.