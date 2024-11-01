edición general
Petro rebate a EE.UU.: ‘El Cartel de los Soles no existe, es una excusa para intervenir gobiernos’

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, negó este lunes la existencia del llamado Cartel de los Soles, una organización criminal que Washington atribuye al gobierno de Nicolás Maduro y a altos mandos militares venezolanos: “El Cartel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”

alehopio #6 alehopio
Recopilación documentada de mentiras históricas de EE.UU. para iniciar guerras o intervenciones militares:

1846 – Invasión de México
Mentira:
El presidente James K. Polk declaró que “se ha derramado sangre americana en territorio estadounidense”, refiriéndose al incidente de Thornton, supuestamente ocurrido en territorio estadounidense.
Realidad:
El enfrentamiento ocurrió en territorio mexicano, entre el río Nueces y el río Bravo. EE.UU. usó esto como pretexto para declarar la guerra y…   » ver todo el comentario
shake-it #3 shake-it
Qué burdo es todo, qué tiempos aquellos en los que se derrocaban gobiernos con elegancia y saber hacer
Connect #4 Connect
No se si hay cartel o no, pero lo que está claro es que se están creando ahora varios y grandes. Porque si esas imágenes que se ven de como reparten cascos y armas a la población, son de armas reales, me temo que la mayoría de ese armamento va a ir a parar al mercado negro.

El perfil de esas señoras que se calzan el casco en tejanos y camiseta, igual que los hombres y chicos, no es de gente que fuera a aguantar muy cerca de donde se oyeran tiros.

Si todo ese armamento funciona y no es un paripé, ahora mismo en Venezuela hay una enorme cantidad de fusiles y pistolas que corre sin control.
io1976 #7 io1976
Cualquier excusa es buena para los yankis para exportar su "democracia", por lo menos con Trump no hacen falta ataques de falsa bandera, para eso ya tienen a sus terroristas mediáticos.
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Justo lo que diría alguien que perteneciera a un cartel :troll:
Suigetsu #2 Suigetsu
#1 SI no fuera porque el que te acusa es EEUU sí, tendrías razón.
obmultimedia #8 obmultimedia
#1 Como EEUU no ha podido derrocar a Maduro mediante un titere en las urnas ahora lo quiere sacar por la fuerza bruta.
#5 pozz
Petro miente, y lo sabe.
