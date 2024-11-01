Petro rebate a EE.UU.: ‘El Cartel de los Soles no existe, es una excusa para intervenir gobiernos’

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, negó este lunes la existencia del llamado Cartel de los Soles, una organización criminal que Washington atribuye al gobierno de Nicolás Maduro y a altos mandos militares venezolanos: “El Cartel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”