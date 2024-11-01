edición general
Petro pide en la ONU la apertura de un proceso penal contra Trump por los ataques a embarcaciones en el Caribe

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha reclamado este martes ante la Asamblea General de Naciones Unidas que "deben abrirse procesos penales" contra el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, por el bombardeo de embarcaciones en la costa caribeña, afirmando que las víctimas "no eran del Tren de Aragua (...) ni de (el Movimiento de Resistencia Islámica) Hamás", después de que la delegación de Estados Unidos abandonase la sala por sus palabras.

