Petro afirmó que "sale" de Colombia la "delegación diplomática de Israel"

El Presidente Gustavo Petro aseguró que si las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto fueron "retenidas" por Israel, toda la delegación diplomática de Israel "sale" del país. Aseguró que sería un "nuevo crimen internacional de Netanyahu" y por eso solicitó a la Cancillería adelantar las respectivas demandas, incluso "en la justicia israelí". Invitó a los abogados internacionales a apoyar a Colombia y sostuvo que "el Tratado de Libre Comercio con Israel se denuncia de inmediato".

Sr.No #1 Sr.No
Bien por Petro, este es el camino. Si no se les puede tocar por que son la mascota del hegemón, al menos que se queden solos.
Dene #4 Dene
Envidia de Colombia en estos momentos, con un presidente coherente
#3 XXguiriXX
Petro, de los pocos con cojones, por eso le tienen manía.
#5 UNX
Ya podría aprender Pedro.
Bixio7 #8 Bixio7
Que Petro sea un ídolo aquí, te da a entender el nivel de menéame
tul #10 tul
#8 ya podian tener el resto de mierdas de politicos europeos y americanos la mitad de los cojones de petro
#12 osids
#8 aplaudir una actuación coherente dista mucho de ser un ídolo, pero hay gente que vota a partidos que largan gente si denuncia corrupción interna
#13 xaxipiruli
#11 ¿Que genocidio ha cometido Petro?, ¿eres capaz de decir eso y quedarte tan pancho?
platypu #14 platypu *
#13 primero aprende a leer. Anda si me acaba de bloquear xD. Otro zurdo cobarde
Elrosquasard #6 Elrosquasard
#2 ¿Se pone duro ganarse el parné hoy? xD xD
platypu #7 platypu
#6 no va mal, gracias por preocuparte
#9 guuilesmiz
#2 eres un hueleculos de genocidas.
Y por tanto también GENOCIDA.
platypu #11 platypu
#9 pues igual que Petro xD
