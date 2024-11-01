Petro afirmó que "sale" de Colombia la "delegación diplomática de Israel"

El Presidente Gustavo Petro aseguró que si las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto fueron "retenidas" por Israel, toda la delegación diplomática de Israel "sale" del país. Aseguró que sería un "nuevo crimen internacional de Netanyahu" y por eso solicitó a la Cancillería adelantar las respectivas demandas, incluso "en la justicia israelí". Invitó a los abogados internacionales a apoyar a Colombia y sostuvo que "el Tratado de Libre Comercio con Israel se denuncia de inmediato".