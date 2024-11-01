Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, afirmó que no quiere ver más “generales y almirantes gordos” ni tropas con sobrepeso

De acuerdo con The Guardian, Trump apoyó públicamente la medida, y vinculó las reformas del Departamento de Defensa con una narrativa de “volver a lo esencial” frente al “woke” y a la corrección política impulsada por los demócratas. Las palabras de Hegseth, dirigidas a los altos mandos en una reunión en Quantico, Virginia, marcaron un duro cuestionamiento al estado físico de quienes integran y lideran las fuerzas armadas. La intención de la administración Trump es imponer una disciplina uniforme, con altos estándares físicos sin excepciones.