Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, afirmó que no quiere ver más “generales y almirantes gordos” ni tropas con sobrepeso

De acuerdo con The Guardian, Trump apoyó públicamente la medida, y vinculó las reformas del Departamento de Defensa con una narrativa de “volver a lo esencial” frente al “woke” y a la corrección política impulsada por los demócratas. Las palabras de Hegseth, dirigidas a los altos mandos en una reunión en Quantico, Virginia, marcaron un duro cuestionamiento al estado físico de quienes integran y lideran las fuerzas armadas. La intención de la administración Trump es imponer una disciplina uniforme, con altos estándares físicos sin excepciones.

9 comentarios
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
Wegovy/Ozempic/Monjaro para todos xD
1
johel #6 johel
#3 Puede causar cegera pero da igual, no se de que estan puestos pero ya van ciegos.
0
Pointman #2 Pointman
Que hagan como su comandante en jefe y mientan sobre su peso y estado de salud.
1
jm22381 #5 jm22381
Ni con tatuajes o borrachos :troll:
0
Milmariposas #7 Milmariposas
Oh, no, van a despedir al sherif Wiggum! xD
0
pitercio #8 pitercio *
No more fucking loosers panzas.
Otro que se ha contagiado de burpís y gilipollez. Mañana a la carne de cañón que enviáis a Irak les dais crema de calabaza y ensalada de tofu en lugar de hamburguesas, alitas de pollo y patatas fritas... En dos días no queda allí ni el Tato.
Si es una orden inexcusable, la única solución con vías de éxito es: anfetas y salmonela.
0
azathothruna #1 azathothruna
Y recuerden amiguitos.
Los manderly son mucho mas leales que los bolton
0
unlugar #9 unlugar *
Poner anabolizantes en el rancho hipercalórico y sin nutrientes es más beneficioso (para los dealers) que un buen plan de entrenamiento y comida sana. Al tiempo.
0
ThugLife #4 ThugLife *
No mas reclutas patosos ni texanos sin cuernos!
0

