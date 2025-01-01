edición general
Pete Hegseth, Secretario de Defensa elogia a un pastor que cree que las mujeres no deberían tener derecho a voto (Eng)

Pete Hegseth respaldó las opiniones de Doug Wilson, un nacionalista cristiano que pide abiertamente el fin del sufragio femenino. Tampoco mencionaron que Wilson ha dicho que la sodomía es "peor que la esclavitud", que el aborto es "un mal tan grande como la esclavitud" y que la esclavitud fue netamente positiva porque "produjo en el Sur un afecto genuino entre las razas". O que Wilson protege a los maltratadores frente a los maltratados.

calde #5 calde
:eli: FUERA RELIGIÓN DEL ESTADO Y LA EDUCACIÓN!

Joder con tanta religión. Y hay que dejar de medir cuánta religión es buena o mala, toda es mala, no hay que dejar espacio a las magufadas.
Jointhouse_Blues #11 Jointhouse_Blues
#5 Ni de coña, vamos. ¿Un método tan sencillo y eficaz para propagar miedo, odio, ignorancia y todo aquello necesario para mantener la estructura de poder vigente? A pesar de que existen métodos más sofisticados de propaganda, la religión aun tiene su público, y en la eeuu profunda, es algo demencial, como demuestra este envío.
#8 Toponotomalasuerte
A está gente habría que extinguirla.
Estos discursos en pleno sxxi me parece distópico. Habría que hacer algo con todo esta basura. Aprovechando que ahora no se esconden para decir sus estupideces.
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
Visto lo visto creo que algunos hombres no deberían tener derecho ni a votar ni a opinar
#10 Katos
#2 opino lo mismo.
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Pastor de ganado humano, ojo. Propagando su mensaje de amor y concordia entre su erudito rebaño, contribuyendo así a crear un mundo mejor.
Urasandi #12 Urasandi
"el aborto es un mal tan grande como la esclavitud" y "la esclavitud fue netamente positiva"

¿Les rula bien la cabeza?
DDJ #1 DDJ *
Son de seguir a pastores aunque demuestren que tienen poco conocimiento
Black_Txipiron #7 Black_Txipiron
Es que lo tienen todo estos HDP... ¿Opinarán igual si pillamos a turistas yankis y los ponemos a currar como esclavos?
TripleXXX #4 TripleXXX
La mujer en casa y con la pata quebrada.

No recuerdo en que evangelio se decia eso pero si es una tradición, habrá que respetarla que los antiguos sabían mucho mas que nosotros.
soyTanchus #6 soyTanchus *
Yo en cambio creo que eso debería hacerse con los que tenéis un C.I. inferior a 80.
soyTanchus #9 soyTanchus
Para tu información (dado que tu incultura es más vasta de lo que yo pensaba, que ya es decir) ya hay hombres (y mujeres) privados del derecho al sufragio. ¿O acaso te estabas refiriendo sólo a hombres y concretamente a los que no opinen como tú? No creo, porque eso sería tanto como admitir que eres una nazi y todos sabemos que tú eres ecuánime, moderada e imparcial... Y por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas, tralará. xD
