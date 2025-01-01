Pete Hegseth, Secretario de Defensa elogia a un pastor que cree que las mujeres no deberían tener derecho a voto (Eng)

Pete Hegseth respaldó las opiniones de Doug Wilson, un nacionalista cristiano que pide abiertamente el fin del sufragio femenino. Tampoco mencionaron que Wilson ha dicho que la sodomía es "peor que la esclavitud", que el aborto es "un mal tan grande como la esclavitud" y que la esclavitud fue netamente positiva porque "produjo en el Sur un afecto genuino entre las razas". O que Wilson protege a los maltratadores frente a los maltratados.
Joder con tanta religión. Y hay que dejar de medir cuánta religión es buena o mala, toda es mala, no hay que dejar espacio a las magufadas.
Estos discursos en pleno sxxi me parece distópico. Habría que hacer algo con todo esta basura. Aprovechando que ahora no se esconden para decir sus estupideces.
¿Les rula bien la cabeza?
No recuerdo en que evangelio se decia eso pero si es una tradición, habrá que respetarla que los antiguos sabían mucho mas que nosotros.