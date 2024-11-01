Pestiños: la receta tradicional andaluza paso a paso

Dulce y crujiente por fuera, tierno por dentro: descubre el sabor indiscutible de este postre rico y muy fácil de preparar. Los pestiños son uno de los dulces más representativos de la repostería andaluza, muy presentes también en Extremadura y con claras influencias de la cocina marroquí. Su textura hojaldrada, el aroma suave del anís y el acabado con miel los convierten en un clásico de celebraciones como la Semana Santa o la Navidad, aunque cualquier momento es bueno para prepararlos en casa.