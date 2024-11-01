Pese a la intervención del BCRA para frenar al dólar, Caputo aseguró que no se modificará el esquema de bandas cambiarias

A cuatro días de las elecciones legislativas en medio de una fuerte suba del dólar en las últimas jornadas, el ministro Luis Caputo aseguró este miércoles que no se modificará el esquema de bandas cambiarias pese a la nueva intervención del Banco Central (BCRA) en un intento de contener el precio de la divisa. Milei negocia con grandes bancos de EE.UU. por otros US$ 20.000 millones. el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, llegará este miércoles a Buenos Aires para reunirse con Caputo