edición general
4 meneos
4 clics
Pese a la intervención del BCRA para frenar al dólar, Caputo aseguró que no se modificará el esquema de bandas cambiarias

Pese a la intervención del BCRA para frenar al dólar, Caputo aseguró que no se modificará el esquema de bandas cambiarias

A cuatro días de las elecciones legislativas en medio de una fuerte suba del dólar en las últimas jornadas, el ministro Luis Caputo aseguró este miércoles que no se modificará el esquema de bandas cambiarias pese a la nueva intervención del Banco Central (BCRA) en un intento de contener el precio de la divisa. Milei negocia con grandes bancos de EE.UU. por otros US$ 20.000 millones. el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, llegará este miércoles a Buenos Aires para reunirse con Caputo

| etiquetas: argentina , caputo , intervención bcra , peso
3 1 0 K 47 actualidad
5 comentarios
3 1 0 K 47 actualidad
Dasmandr #4 Dasmandr
Los 20k millones, una y otra vez, va a ser el nuevo "dame un euro para un bocadillo".
1 K 19
#1 kaos_subversivo
Joder, esto es bueno o no, @Findeton ?
0 K 11
Findeton #2 Findeton
#1 Hay una huída al dólar por las elecciones, debería terminar el lunes tras las elecciones. El peso hoy está históricamente depreciado.
0 K 10
#3 Barriales
#2 el domingo, estocada a motosierro.
0 K 8
#5 Klamp
Venga a quemar dolares para mantener los numeritos sexis que le gustan a milei. Ánimo, a por el 4° rescate!!!
0 K 8

menéame