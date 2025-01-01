edición general
4 meneos
24 clics
La pesca con drones puede convertirse en un problema

La pesca con drones puede convertirse en un problema

La pesca con drones, escasamente documentada, podría suponer un riesgo para diversos peces. En Sudáfrica, el 97% de capturas observadas en vídeos de pesca con drones son tiburones. Casi no existe regulación para su práctica, excepto en Sudáfrica, pero también gana terreno en Nueva Zelanda y Australia. Usan drones para lanzar líneas con cebo mucho más allá de lo que se puede lograr lanzando desde la orilla. Suelta el cebo y espera a que pique el pez. Cámaras ayudan a localizar bancos de peces.

- Paper: doi.org/10.1007/s13280-021-01578-y

| etiquetas: pesca , pez , pescado , tiburón , dron , sudáfrica , nueva zelanda , australia , cebo
3 1 0 K 53 ciencia
1 comentarios
3 1 0 K 53 ciencia
Tontolculo #1 Tontolculo
Falta poco para que hagan la peli… Tibudrón!
0 K 10

menéame