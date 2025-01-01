La pesca con drones puede convertirse en un problema

La pesca con drones, escasamente documentada, podría suponer un riesgo para diversos peces. En Sudáfrica, el 97% de capturas observadas en vídeos de pesca con drones son tiburones. Casi no existe regulación para su práctica, excepto en Sudáfrica, pero también gana terreno en Nueva Zelanda y Australia. Usan drones para lanzar líneas con cebo mucho más allá de lo que se puede lograr lanzando desde la orilla. Suelta el cebo y espera a que pique el pez. Cámaras ayudan a localizar bancos de peces.
