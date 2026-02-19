edición general
4 meneos
10 clics
Perú elige a José Balcázar como su noveno presidente en la última década de inestabilidad política

Perú elige a José Balcázar como su noveno presidente en la última década de inestabilidad política

El Congreso de Perú ha elegido este jueves en segunda vuelta de votación a José María Balcázar, del partido de izquierdas Perú Libre, como nuevo presidente de la República.

| etiquetas: perú , balcázar , presidente
3 1 0 K 45 politica
sin comentarios
3 1 0 K 45 politica

menéame