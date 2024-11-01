edición general
Perú: Denuncian que congresista utiliza a asesores para cortarle las uñas y prepararle el desayuno

La congresista Lucinda Vásquez (Juntos por el Perú) utiliza a sus asesores y auxiliares parlamentarios para labores ajenas a sus funciones, como cortarle las uñas y prepararle el desayuno. La legisladora fue captada recostada en un sofá mientras Edward Rengifo Pezo, su asesor, le aplica masajes y le corta las uñas en la oficina. Además otros asesores fueron captados cocinando para su jefa en la cocina de la casa de la parlamentaria de izquierdas, que al ser abordada evadió las preguntas y dijo que no obligaba a nadie

#2 XXguiriXX
El congreso de Perú es una cloaca llena de ratas.
#3 UNX
Antes de juzgar, tenemos que saber si está en el lado bueno de la Historia.
craigvalen #1 craigvalen
Puag.
